Reuters: лидеры ЕС предлагают проводить ежегодные обсуждения по вопросу помощи Украине

По информации агентства, Европейский совет будет проводить дебаты каждый год по очередному выделению средств из фонда помощи Украине суммарным объемом до €50 млрд

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Евросоюза выступят 1 февраля на саммите в Брюсселе за проведение ежегодных обсуждений по вопросам предоставления помощи Украине в попытке преодолеть вето Венгрии на выделение Киеву 50 млрд евро. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Европейский совет будет проводить дебаты каждый год по очередному выделению средств из фонда [помощи Украине суммарным объемом до €50 млрд, который предполагается создать для этих нужд,] с целью предоставления рекомендаций о подходе ЕС" к ситуации в свете конфликта на Украине, приводит выдержки из проекта итогового документа саммита ЕС агентство, которому удалось с ним ознакомиться.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля.