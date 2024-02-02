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ТАСС

Reuters: лидеры ЕС предлагают проводить ежегодные обсуждения по вопросу помощи Украине

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Флаги Франции, Украины и Евросоюза
Флаги Франции, Украины и Евросоюза.
Источник изображения: @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

По информации агентства, Европейский совет будет проводить дебаты каждый год по очередному выделению средств из фонда помощи Украине суммарным объемом до €50 млрд

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Евросоюза выступят 1 февраля на саммите в Брюсселе за проведение ежегодных обсуждений по вопросам предоставления помощи Украине в попытке преодолеть вето Венгрии на выделение Киеву 50 млрд евро. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Европейский совет будет проводить дебаты каждый год по очередному выделению средств из фонда [помощи Украине суммарным объемом до €50 млрд, который предполагается создать для этих нужд,] с целью предоставления рекомендаций о подходе ЕС" к ситуации в свете конфликта на Украине, приводит выдержки из проекта итогового документа саммита ЕС агентство, которому удалось с ним ознакомиться.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля. 

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
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