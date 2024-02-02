Саммит обреченных. Как США заставили Украину развалить ЕС

Брюссельский саммит ЕС-Украина 1 февраля станет финальным аккордом самоубийственной политики Евросоюза последних лет. Объединение стран, созданное для ускорения экономического развития, добилось стремительной смерти и общей, и национальных экономик. А все ради выполнения плана Вашингтона, нацеленного на получение дивидендов от развала европейской промышленности.

"Учитывая все обстоятельства, мы воспользуемся возможностью обсудить все аспекты нашей военной поддержки Украины, включая поставку боеприпасов и корректировку соответствующих инструментов ЕС для более быстрой доставки помощи в дополнение к двусторонним усилиям", — написал в разосланном главам государств и правительств приглашении глава Евросовета Шарль Мишель.

Другой важнейший вопрос саммита — возможное вступление Украины в ЕС. Тут все вроде как очень хорошо. Венгрия в лице Виктора Орбана самоустранилась от голосования по этому вопросу, чем открыла дорогу Киеву. Но куда? Еще в декабре прошлого года британская The Times пророчествовала: Украина не станет членом Евросоюза "как минимум до 2030 года. Более того, ожидание Киева может затянуться и до следующего десятилетия". Так что все восторги и обещания Урсулы фон дер Ляйнен, что "это стратегическое решение и этот день останутся выгравированными в истории нашего союза", не стоят и ломанного гроша.

Куда более вероятно, что брюссельский саммит 1 февраля продемонстрирует колоссальную степень разногласий и внутренних противоречий, раздирающих ЕС. И виной всему — Украина. Вернее, украинский проект, разработанный, реализованный и насильно врученный Европе стратегами из Вашингтона. И теперь Евросоюз вынужден носиться с Украиной, как с ядерным чемоданчиком без ручки и без возможности открыть его и отменить уже введенную команду.

Радость по поводу согласия Венгрии не мешать дискуссии по поводу выделения 50 млрд евро Киеву оказалась преждевременной. Условие Будапешта, которое Еврокомиссия была вынуждена принять, — ежегодное единогласное одобрения очередного транша помощи. А гарантировать единогласие, если и Венгрия, и Словакия явно настроены против, будет очень и очень непросто.

Что получила Европа, ввязавшись в украинскую историю? Прежде всего — катастрофическое падение собственных экономик. Насколько плохи дела у локомотивов ЕС — Германии и Франции — легко судить по событиям последних дней. В обеих странах ширятся и ужесточаются протесты фермеров, лишенных государственной поддержки. А куда же она делась? Да вся пошла на удовлетворение безразмерных аппетитов украинской хунты!

И вот теперь немецкие трактора блокируют крупнейшие автобаны и выстраиваются у одного из главных символов Германии — Бранденбургских ворот. Французские, буквально по обочинам объехав вставших у них на пути полицейских, перекрывают и перерывают дороги на Париж. В ближайшее время к ним намерены присоединиться и испанские коллеги, возмущенные кризисной ситуацией в аграрной отрасли Испании.

Как же реагируют национальные правительства на протесты? Наверное, выходят навстречу недовольным, стараются прислушаться к их мнению и обещают послабления и возврат субсидий? Как бы не так! Вместо этого члены, например, германского правительства во всеуслышание заявляют: денег в стране больше нет. И не будет, что самое главное.

Государственный министр Карстен Шнайдер признал, что правительство потратило средства на пакеты помощи по коронавирусу и энергетике, чтобы субсидировать цены на газ и электричество. На это ушло порядка 800 млрд евро, и теперь настало время расплаты. "Ничего из этого нельзя было предвидеть..." — печально заявил герр Шнайдер.

Правда?! Нельзя было предвидеть, что навязанные США антироссийские санкции приведут к катастрофическому снижению производства и фактической рецессии тоже нельзя было предвидеть? А протесты фермеров? Их, как оказалось, в германском правительстве тоже никто не ожидал… "Это была ошибка в отношении фермеров, — согласился герр Шенайдер. — Двойное бремя — налог на автотранспорт и сельскохозяйственное дизельное топливо — было слишком велико, и это не обсуждалось с ними. Это была явная ошибка!"

Самое удивительное, что даже такие откровенные признания никак не меняют позицию руководства ЕС. У него нет денег на социальные нужды и поддержку фермеров ни в Германии, ни во Франции, ни в Испании, ни в других странах ЕС. Зато Еврокомиссия срочно требует деньги на поддержку Украины, заваливающей рынок Евросоюза сельскохозяйственной продукцией по демпинговым ценам. Дескать, надо спасать украинцев, спасающих нас от "российской угрозы".

Словом, классическая истерика в духе американских 1950-х: "Русские идут!". И пока эти пугалки работают, надо содрать с населения как можно больше денег.

Да, русские идут. Но не к вам. Россия просто следует своим путем. И на этой дороге вынуждена избавлять себя от самых опасных угроз. Таких, скажем, как потенциальное членство Украины в НАТО.

Это, кажется, начали понимать даже в центре принятия всех антироссийских решений — Вашингтоне. Американский журнал Foreign Policy написал, что США и Германия требуют отсрочить приглашение Украины в НАТО. "На встрече в Госдепартаменте в начале этого месяца между американскими дипломатами и европейскими парламентариями, ратующими за приглашение Украины в НАТО, — сообщает издание, — американские дипломаты призвали европейцев не настаивать на включении членства Киева в повестку дня предстоящего саммита, опасаясь, что это может усугубить внутренние разногласия и дать России повод для военной эскалации в краткосрочной перспективе".

Почему Америка столь же яростно не отстаивает идею притормозить с принятием Украины в Евросоюз? Да потому, что это решение, неизбежно ведущее ЕС к краху в ближайшей перспективе, чрезвычайно выгодно Соединенным Штатам!

Рецессия в Германии. Социальные и экономические проблемы во Франции. Снижение темпов экономического роста и проблемы с промышленностью в подавляющем большинстве других европейских стран. Катастрофа на сельскохозяйственном рынке ЕС. Полная зависимость от американского сжиженного газа, спровоцированная отказом от российского топлива. Все это привело к тому, что европейский бизнес понемногу откочевывает за океан. А после вступления Украины на нее придется тратить и тратить дополнительные десятки миллиардов евро. Причем не просто вынутых из кармана, а отняты у других неблагополучных стран ЕС. Что лишь усугубит экономические проблемы Евросоюза — и поправит экономику США.

Ну разве не отличный план?! Отличный. Если только ЕС не исчезнет в ближайшее. А шансов на развал все больше и больше. В Германии и других европейских странах ширится движение за выход из состава Евросоюза. Пример Великобритании с ее "брэкзитом" вдохновляет правые партии, стремительно набирающие популярность у европейцев, разочаровавшихся в "зеленых" и либералах.

В скором времени именно правая идеология станет господствующей на европейском пространстве. Тогда ЕС и навязанным Америкой расходам на Украину и другие антироссийские проекты придет конец. Пока этого не случилось, США нужно как можно сильнее ударить по европейской экономике. У них на носу потенциальная гражданская война, конфликт на Тайване и вообще передел однополярного мира и конец американской гегемонии. Надо подготовиться, как можно полнее набив закрома.

Американский ВПК уже заработал на украинском конфликте десятки миллиардов долларов. Газовая отрасль — тоже. С реальным сектором экономики похуже, но и он не упустил свою выгоду. Так что можно уже и плюнуть на печальные перспективы Европы.

И неважно, что напишут в своих итоговых документах участники саммита в Брюсселе. Связавшись с Украиной, Европа поставила тощую точку в своей благополучной послевоенной истории. Теперь европейцам придется учиться жить по-новому. Гораздо беднее и хуже, чем прежде.

Антон Трофимов