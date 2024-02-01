В США считают, что прекращение Западом поддержки Украины приведет к победе России

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что американская администрация твердо настроена на одобрение Конгрессом выделения Киеву $11,8 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Прекращение поддержки Украины со стороны Запада приведет к победе России. С такой оценкой выступила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с первым замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и зампредседателя ЕК Маргрете Вестагер в Вашингтоне.

По словам Йеллен, которые приводит пресс-служба возглавляемого ею ведомства, западная поддержка "неразрывно связана с успехами" Украины на поле боя. "Мы должны продолжать помогать Украине в самообороне различными методами, в том числе экономическими", - заявила она.

"Конгресс должен действовать быстро, чтобы предоставить помощь Украине, в том числе за счет бюджетной поддержки. Бездействие <...> повлечет немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности", - утверждала Йеллен, отметив, что администрация США твердо настроена на одобрение Конгрессом выделения Киеву $11,8 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки. Соответствующий запрос направили американским законодателям в ноябре 2023 года главы Госдепартамента, Пентагона, министерства финансов и Агентства международного развития США.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.