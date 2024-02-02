Бойцы ЦВО отразили атаки FPV-дронов условного противника на военные объекты

Бойцы ЦВО провели учения по отражению атак FPV-дронов на военные объекты

САМАРА, 31 янв - РИА Новости. Мотострелки Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области, используя полученный в зоне СВО опыт, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на военные объекты в Оренбургской области. На практических занятиях применялся опыт, приобретенный в зоне СВО. В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили беспилотники условного противника, которые направлялись к охраняемому объекту для разведки и уничтожения огневых позиций. Личный состав нарушил сигналы управления БПЛА с помощью автоматизированной станции помех комплекса "Борисоглебск-2".

Затем расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, установленные на автомобилях "Урал", выдвинулись к объекту и уничтожили барражирующие беспилотники условного противника, летящие на различных высотах.