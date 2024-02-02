Турки о поставках F-35: можем протестировать на них российские С-400 (Haber7, Турция)

Нуланд: США поставят Турции F-35, если она решит вопрос с комплексами С-400

США будут рады принять Турцию в "семью F-35", если стороны смогут решить вопрос с российскими комплексами ПВО С-400, заявила Виктория Нуланд. По мнению читателей портала Haber7, Вашингтон морочит голову Анкаре, как это было с системами Patriot.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон будет рад вернуть Турцию в семью F-35. При этом Нуланд напомнила, что на пути к этому стоит проблема С-400.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Victoria Nuland), прибывшая в Анкару в воскресенье, 28 января, вслед за тем, как Турция одобрила членство Швеции в НАТО, с целью "оживления двусторонних отношений", ответила на вопросы CNN Türk.

Нуланд дала важные сигналы по ряду горячих тем, от продажи F-16 Турции до санкций в рамках CAATSA, от предположений о выводе американских войск из Сирии до торговых отношений.

По поводу шага США в направлении продажи и модернизации F-16 Виктория Нуланд дала следующий комментарий: "Пока вы работали в парламенте, мы пытались объяснить конгрессу, что для американской безопасности очень важно, чтобы Турция усовершенствовала парк F-16, что для разделения бремени между союзниками Турция должна быть полностью вовлечена и задействована на этом уровне. У вас уже есть большой парк F-16. Но для нас будет важно улучшить его. 15-дневный период (который есть у конгресса для оценки и возражений после официального уведомления) начался в пятницу вечером (26 января). На самом деле ваш президент был очень взволнован в момент подписания (документов о вступлении Швеции в НАТО). Курьер сел в самолет, доставил (документы) в госдепартамент, и мы направили уведомление в конгресс. Через 15 дней начиная с минувшей пятницы этот срок истечет, и тогда мы приступим к его реализации".

Рассказывая о деталях соглашения, Нуланд заявила: "Прежде всего, это соглашение состоит из нескольких частей. Это модернизация существующих самолетов и продажа новых истребителей. Обе части важны. Я так понимаю, модернизация начинается сразу. Честно говоря, не могу точно сказать, когда будут готовы новые самолеты, однако очевидно, что их приобретение Турцией является приоритетом для США".

Нуланд отметила, что в сфере оборонной промышленности возникли некоторые проблемы из-за того, что Турция подверглась санкциям в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), и продолжила: "Санкции CAATSA были связаны с решением вашего правительства закупить системы противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации. Именно это и послужило причиной санкций. Мы находились в процессе переговоров о продаже ЗРК Patriot, пока они шли, Турция пошла в другом направлении. Поэтому сегодня мы провели несколько обсуждений. Очевидно, что если мы сможем решить вопрос с С-400, чего мы и хотим, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35. Но сначала мы должны решить вопрос, в то же время обеспечив Турции сильную систему противовоздушной обороны. Повторю, мы предлагаем обсудить усиление противовоздушной обороны уже много лет, как до, так и после закупки С-400. Как вы знаете, это сложный вопрос. В наши дни ПВО нужна всем. Мы видим это во всем мире. Но, если мы решим этот вопрос, проблема CAATSA исчезнет, и мы сможем вернуться к разговорам о F-35".

Автор: Эркан Талу (ErkanTalu)

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Комментарии читателей

Хакан

У нашего государства тоже есть память. С Patriot вы все время морочили нам голову.

ПРАВДА

Мы можем протестировать С-400 на F-35, а когда используем, проблемы не останется.

бекир

Оставьте неисправные F-35 себе.

Ходжа

Просто верните нам деньги, которые вы положили в свой карман.

Гражданин!

Сначала решите проблему С-400 у Индии! А потом с нами говорите!

гость

У греков тоже С-300...

Бандырма

Поезд ушел. Как говорится, базар в Боре уже закончился, гони своего осла в Техас...

Гость

Мошенничество США неиссякаемо, будьте осторожны.

Гражданин

Не берите самолеты, которые не полетят без кодов!!!

Gemini Diffusion

F-35 – ненужная и дорогая система. Очень скоро будут цениться современные, малобюджетные, автономные (беспилотные) летательные аппараты на базе искусственного интеллекта. И через пять, десять лет F-35 будут сильно отставать от современных технологий.

Гость

Не поддавайтесь на происки неверных.

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Откажитесь от F-35. Даже чтобы поднять их в воздух, нужно будет получить код от США. Только представьте, мы воюем, и у нашего же F-35 глушат двигатель, пока он в воздухе, наши самолеты сбивают нашими же ракетами. Лучше давайте инвестировать в свой отечественный истребитель – KAAN.

Национальный пакт

Перед прессой власти США и их приспешники в Турции делают заявления, будто единственная проблема – С-400, но на заднем плане ставят Турции условие – держаться подальше от Восточного Средиземноморья и Сирии. Но нет, этот номер у вас не пройдет, собаки-крестоносцы.

Раб

Соединенные Штаты Америки – сущий дьявол. Надеюсь, угнетатели попадут в ад.

Из Кютахьи

Ни в коем случае не уступайте шакалам, вдобавок к С-400 нам нужно срочно приобрести С-500.

чингисхан

Когда мы купим С-500?

Али70100

Мы не откажемся ни от С-400, ни от KAAN, ни от Синей родины.

Брат

Идите к черту, заклятые враги человечества, гадкие США. Держитесь от нас подальше!