Военные приготовления НАТО (февраль-март)

В начале января мы рассказывали об учениях НАТО, в ходе которых Запад будет репетировать полномасштабную сухопутную войну против России. Объединив крупномасштабные маневры, учения всех уровней на земле, воде, в воздухе и киберпространстве альянс попытается смоделировать «поле боя» от Финляндии до Румынии.

Что касается военной составляющей, то в феврале продолжатся учения:

“Защитник Европы-24” в Польше, странах Балтии, Болгарии, Румынии, Финляндии, ФРГ, Швеции (до мая);

«Стойкий защитник-2024» в ФРГ, Польше и странах Балтии состоятся учения (до марта);

«Твердое одобрение-24» (до марта) в Восточной Европе учения ОВВС НАТО (до марта);

«Северный ответ-24» в странах Скандинавии (до марта);

«Вихури-24» с ВВС Финляндии (до марта);

«Квадрига-24» в Германии, Литве, Венгрии, Норвегии и Румынии (до мая);

«Зимний лагерь-24» в Эстонии (до марта).

В свою очередь в марте запланированы:

«Блестящий прыжок-24», «Быстрый ответ-24», «Незамедлительный ответ-24». Ареной избраны территории стран Восточной и Северной Европы (до мая);

«Большой север-24», в ходе которых очередная партия немецких войск направиться в Норвегию (до 14 марта);

«Покер-24/1», учения по проверке стратегических ядерных сил Франции, в ходе которых отрабатывается «ядерный налет» (до конца марта);

«Храбрый грифон-24» в Литве (до апреля);

«Удар росомахи-24» в Латвии (до апреля).

Вышеуказанные маневры постепенно будут обрастать десятками учений оперативного и тактического уровней с привлечением сотен тысяч военных, о чем мы расскажем в следующих публикациях.

Николай Астровский