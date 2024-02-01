Власти КНР призвали общество к технологическим прорывам в противостоянии с США.

Профильные китайские министерства призвали общество совершать технологические прорывы в сфере производства графических процессоров и человекоподобных роботов, квантовых вычислений, нейрокомпьютерных интерфейсов на фоне противостояния с США, сообщила во вторник газета South China Morning Post.

Власти призывают общество «воспользоваться возможностями нового этапа научно-технологической революции», ставят перед гражданами цель совершить прорывы по меньшей мере в области 100 передовых технологий к 2025 году, а в ряде областей — стать лидером уже к 2027.

По данным Quartz, в КНР в том числе поставлена задача к 2025 году разработать и представить продукты на основе нейрокомпьютерного интерфейса, «как у Маска» (тот сообщил в понедельник о том, что его компания вживила чип Neuralink первому испытуемому-человеку, и пациент «хорошо восстанавливается»).

Напомним, в октябре 2023 США анонсировали новые ограничения на поставки американских чипов в Китай, чтобы закрыть возможности отправки в КНР ИИ-чипов в обход ограничений, введённых американской администрацией в 2022 году.

В январе 2024 сообщалось, что Вашингтон намерен заставить Amazon и Microsoft сообщать властям о наличии среди клиентов компаний-разработчиков ИИ из Китая и докладывать о любой их подозрительной деятельности.