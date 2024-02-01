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Сборку тяжёлых транспортных самолётов Ил-76МД-90А ставят на поток

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Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А.
Источник изображения: Авиастар

На предприятии «Авиастар» в Ульяновске цеха выстраивают в поточную линию

ОАК сообщила о модернизации производства на предприятии «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») в Ульяновске: в рамках технического перевооружения агрегатно-сборочного производства цеха выстраивают в поточную линию, которая позволит собирать самолёты как на конвейере. Причём речь не идёт о каких-то лёгких одномоторных самолётах: в Ульяновске собирают тяжёлые транспортные (и недавно модернизированные) Ил-76МД-90А.

Как сообщает ОАК, из цехов уберут неиспользуемую оснастку, а стапели выстроят по линиям определённого такта сборки воздушного судна в поток. В цехах сборки хвостового оперения и центроплана, отсеков самолёта реконструкция выполнена практически полностью. Все работы планируют завершить в феврале. На сколько увеличится выпуск Ил-76МД-90А после реорганизации производства, не сообщается. 

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Продукция
Ил-476
Ил-76
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Компании
Ил
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