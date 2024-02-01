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Сотни «Бобров» с процессорами «Байкал» и Astra Linux встали на службу. 95% рабочих мест Росэнергоатома перевели на отечественное ПО

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Отечественное программное обеспечение
Отечественное программное обеспечение.
Источник изображения: ixbt.com

Это подразделение Росатома

Росэнергоатом успешно завершил перевод на отечественное программное обеспечение более 95% рабочих мест до конца 2023 года.

Электроэнергетический дивизион Росатома перевёл рабочие места на операционную систему Astra Linux. Специалисты компании разработали и внедрили три полностью отечественных доверенных программно-аппаратных комплекса.

Основным стал комплекс для реализации облачных технологий, который повышает эффективность эксплуатации инфраструктуры, динамично распределяет нагрузку, снижает риск простоев и ускоряет внедрение новых приложений. Более 700 отечественных компьютеров «Бобёр» с процессорами «Байкал» и Astra Linux уже используются сотрудниками компании. Напомним, в прошлом году российская компания Delta Computers представила настольные персональные компьютеры «Ворон» и «Бобёр», которые оснащены новой материнской платой «Анемона 2» собственного производства с поддержкой современных процессоров Intel.

Помимо этого, были проведены модернизации систем информационной безопасности на всех 11 атомных электростанциях, а также заменена информационная система управления бюджетированием с SAP BPC на отечественное решение «Форсайт Бюджетирование». На текущий момент внедряется проект ТОРЭКС — информационной системы поддержки эксплуатации атомных электростанций. В октябре 2023 года пилотный запуск успешно проведён на пяти энергоблоках.

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