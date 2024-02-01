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Техкульт

Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку

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Neuralink

Основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил о первом удачном применении технологии «мозг-машина» на живом человеке. По его словам, операция по внедрению мозгового импланта прошла успешно, сейчас пациент проходит процедуру реабилитации. Это все еще экспериментальная технология, на данном этапе не имеющая практической пользы, но чрезвычайно необходимая для отработки элементов нового интерфейса.

Специальный робот R1 установил чип N1 в головной мозг человека. Чип имеет габариты монеты и располагается на месте удаленного фрагмента кости черепа. У него есть 64 электрода, погруженных в мозговое вещество, через которые и осуществляется обмен сигналами. Связь двусторонняя, 1024-канальная, а сам чип содержит инструменты для подключения к сторонним устройствам и обмена данными с ними. Предполагается, что подобная связь поможет обойти ограничения физического тела и передавать данные непосредственно в мозг разумного существа. Обратная связь поможет ему управлять различными инструментами, включая и те, которые не предназначены для работы с человеческим телом. Например, это может быть робот-аватар, сконструированный для эксплуатации на космических объектах, с иными параметрами гравитации и окружающей среды, нежели на Земле.

Александр Мартыненко

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Персоны
Илон Маск
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1 комментарий
№1
01.02.2024 03:16
Такой огромный чип.Илон Маск сумасшедший.
0
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