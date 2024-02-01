Правота России приходит на Запад через Словакию.

Новый премьер Словакии Роберт Фицо отметился целой серией заявлений, которые едва ли не слово в слово повторяют высказывания российского руководства. Это касается и украинского кризиса, и роли Соединенных Штатов в европейской политике. Почему Братислава заговорила в унисон с Москвой?

Когда в конце сентября прошлого года партия "Курс – социальная демократия" (SMER) одержала победу на парламентских выборах в Словакии, скептики сомневались, что ее лидер Роберт Фицо сдержит свои предвыборные обещания. То есть будет проводить взвешенную политику по отношению к России, о которой заявлял в ходе кампании.

Однако уже одно из первых решений Фицо в качестве главы правительства показало серьезность намерений нового словацкого лидера – Братислава прекратила поставку оружия и боеприпасов Киеву. Также словацкий премьер подтвердил верность своему предвыборному обещанию не пускать Украину в НАТО.

Объективно выгодные Москве шаги новое словацкое руководство предпринимает потому, что они соответствуют интересам Братиславы. Фицо не раз говорил, что милитаризация Украины приведет к третьей мировой войне, в которой Словакии придется воевать против России, а этого не хочет ни словацкий премьер, ни большинство простых словаков.

По мнению главы словацкого правительства, Украина не в состоянии победить Россию на поле боя. "Мы должны взглянуть правде в глаза и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем влить туда все оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта", – пророчески говорил Фицо в декабре прошлого года.

Предыдущее правительство Словакии активно оказывало помощь Украине, и это существенно ослабило обороноспособность Братиславы. Нынешний словацкий министр обороны Роберт Калиняк заявил: "Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 млн евро за МиГи, которые правительство тоже передало Украине". Повторять ошибки предшественников новая власть не намерена.

Тот же Калиняк призвал Киев отказаться от намерений вернуть под свой контроль территории, уже ставшие субъектами Российской Федерации. "Предположения о том, что можно вернуться в состояние до 2014 года, то есть к полному возвращению Крыма и других украинских территорий, не кажутся рациональными", – отметил министр обороны Словакии.

Эту точку зрения разделяет и премьер-министр Фицо. "Должен быть какой-то компромисс. Чего они [украинцы] ждут – что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – цитируют слова словацкого премьера журналисты Politico.

Ответственность за российско-украинский кризис Фицо возлагает на Вашингтон. По его мнению, Украина "не является независимой и самостоятельной страной" и находится "под абсолютным влиянием США". Глава словацкого правительства убежден, что

"Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины".

Еще радикальнее эту мысль выразил депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский: "Конфликт на Украине – это проблема США, проблема их интересов. Европейский союз – пешка в американской игре. Мы должны начать мирные переговоры, но без участия в них американцев. Надо положить конец кровопролитию. Мы должны прекратить отправлять оружие на Украину, прекратить поддерживать убийство славян. Если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, – а я считаю, что мы объединимся, – и сровняем Западную Европу с землей".

С приходом к власти в Словакии партии SMER не только поменялось отношение Братиславы к конфликту на Украине, но и укрепились российско-словацкие культурные связи. Новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичова сняла запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией, введенный в марте 2022 года прежним руководством словацкого Минкультуры. "В мире десятки военных конфликтов, и деятели культуры, по нашему мнению, не должны за это платить", – объяснила свое решение Шимковичова.

Таким образом, новое руководство Словакии недвусмысленно демонстрирует подход к международным отношениям, очень близкий к тому, который декларирует и Москва. В частности, об агонии киевского режима не так давно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров же еще более года назад констатировал несамостоятельность украинской политики.

В антироссийски настроенных медиа муссируется мысль, что руководство Словакии якобы "повторяет кремлевские нарративы", поскольку имеет финансовый интерес в налаживании тесных контактов с Кремлем. А Фицо выставляется "марионеткой Москвы".

Однако позиция нынешнего главы словацкого правительства опирается на его политические воззрения. В1986 году 22-летний Фицо вступил в Компартию Чехословакии, а после "Бархатной революции" 1989 года и краха социалистического строя вступил в Партию демократических левых, преемницу Компартии. Именно от нее в 1999 году отпочковался SMER с Фицо во главе. Таким образом, нынешний словацкий премьер-министр – выходец из левопатриотических кругов бывшей ЧССР. Там издавна с теплотой относились к Москве, противостоящей Западу.

Поэтому, когда Россия бросила вызов западному миропорядку, симпатии лидера SMER на российской стороне. Он всего лишь наследует старой традиции Восточной Европы. А вместе с ним – и его избиратели.

При этом нельзя отрицать и прагматичный расчет Братиславы на укрепление экономических связей с нашей страной.

Словакии (как, впрочем, и другим странам Евросоюза) выгоднее сотрудничать с Россией, нежели враждовать. В связи с этим в декабре прошлого года вице-спикер словацкого парламента Любош Блага заявлял, что его страна не рассматривает Россию как врага, и обещал приложить все усилия для восстановления нормальных отношений между двумя государствами.

Словакия – пока единственная страна Евросоюза и НАТО, руководство которой настолько недвусмысленно демонстрирует понимание российской позиции по поводу происходящего на Украине. Пока рано говорить, какое влияние это окажет хотя бы на страны Восточной Европы и их политику. Однако знаковым является именно тот факт, что Фицо и его соратники после победы на выборах не отказались от слов и идей, которые провозглашали в качестве предвыборных обещаний.

Это значит, что даже в рамках европейского политического поля то, что враги нашей страны называют "кремлевскими нарративами", можно проговаривать и обсуждать, не рискуя стать общеевропейским изгоем. Правота России становится как минимум предметом обсуждения на Западе – хотя еще недавно такая позиция полностью игнорировалась.

Кирилл Аверьянов