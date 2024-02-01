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«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО

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Концерн «Калашников» продемонстрирует на II Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, которая пройдет с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), изделия, апробированные в ходе специальной военной операции.

В экспозиции холдинга представлен хорошо зарекомендовавший себя барражирующий боеприпас «КУБ», чьи поставки в адрес заказчика идут нарастающими объемами с начала СВО. Также беспилотная линейка «Калашникова» представлена новинкой, недавно освоенной в производстве на мощностях концерна, – комплексом с БЛА (SKAT) СКАТ 350 М.

Особое место в экспозиции группы компаний займет экипировка военнослужащих от ООО «Триада-ТКО». Представляемые изделия являются основой в производстве штатного обмундирования военнослужащих российских силовых структур – комплекта ВКПО 3.0, также апробированного в зоне СВО.

НИИ стали представит комплексные решения в области защиты бронетанковой техники, испытанные и модернизированные по результатам боевого применения в ходе специальной военной операции («Накидка» и другие).

На стенде «Калашникова» посетители смогут ознакомиться с традиционной, широко востребованной на международном рынке продукцией кластеров боевого и гражданского стрелкового оружия.

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  • В новости упоминаются
Продукция
КУБ
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
01.02.2024 03:11
Если обычное ООО пробилось  на выставку в Эр-рияд то предпринимательство в России было и будет.
0
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