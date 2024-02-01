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ТАСС

Глава МИД Польши считает, что РФ значительно опережает ЕС в производстве боеприпасов

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © AP Photo / Bela Szandelszky

Радослав Сикорский отметил, что "соотношение количества вооружений России и Украины составляет восемь к одному"

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Глава польского МИД Радослав Сикорский считает, что Россия по объемам производства боеприпасов значительно опережает европейские страны и что ЕС следует изменить эту ситуацию. С таким утверждением он выступил в интервью газете Die Welt.

"Я в любом случае вижу, что мы сейчас производим недостаточно оружия", - сказал Сикорский. По его мнению, в Европе наблюдается деиндустриализация в оборонной промышленности. "Мы должны это изменить и быстро расширить наши производственные мощности", - отметил он. "Мы недостаточно сильны, и Россия далеко впереди в производстве боеприпасов", - полагает глава польского МИД.

Сикорский утверждал, что "соотношение количества вооружений России и Украины составляет восемь к одному". "Мы должны как можно скорее увеличить запасы", - добавил он, призвав ЕС продолжать оказание военное помощи Киеву. "Я надеюсь, что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан сейчас будет действовать правильно", - сказал министр, имея в виду предстоящий саммит ЕС, на котором будут обсуждаться вопросы предоставления помощи Украине. На последнем саммите Евросоюза 14-15 декабря 2023 года Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд.

Глава МИД Польши обратил внимание на то, что во внешней политике "любой американский президент будет направлять ресурсы" на Азиатско-Тихоокеанский регион. "У США нет возможностей одновременно вести две войны. Мы сами не можем быть беззащитными при такой ситуации в Европе", - считает он. Сикорский также высказал мнение, что ЕС следует "в большей степени полагаться на собственные силы в вопросе ядерного сдерживания". 

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Венгрия
Польша
Россия
США
Украина
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Евросоюз
Ядерный щит
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