Войти
ЦАМТО

ВМС США заключили контракт на ремонт авианосца CVN-75 "Гарри Трумен"

302
0
0
Авианосец ВМС США CVN-75 "Гарри Трумэн"
Авианосец ВМС США CVN-75 "Гарри Трумэн".
Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

ЦАМТО, 31 января. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США заключило контракт на проведение предварительного планирования капремонта с пополнением запасов ядерного топлива атомного многоцелевого авианосца (АВМА) "Гарри Трумен" (CVN-75).

Как сообщила компания Huntington Ingalls Industries (HII), контракт был подписан 26 января с ее подразделением Newport News Shipbuilding (NNS).

Контракт, общая потенциальная стоимость которого составляет 913 млн. долл., включает проектирование, инженерные работы, закупку и производство материалов, разработку документации, оценку необходимых ресурсов и выполнение предремонтных проверок.

Как заявил вице-президент NNS по программам авианосцев Роб Чек, контракт позволит компании должным образом планировать каждый этап процесса капитального ремонта АВМА: от подготовки к прибытию корабля на предприятие и до его возвращения в состав ВМС США.

Закладка киля АВМА (CVN-75) "Гарри Трумен", относящегося к классу "Нимиц", состоялась на предприятии компании Newport News Shipbuilding 29 ноября 1993 года, спуск на воду прошел 7 сентября 1996 года. Авианосец был передан ВМС США 27 июля 1998 года. CVN-75 станет восьмым авианосцем класса "Нимиц", который подвергнется процедуре капитального ремонта с пополнением запасов ядерного топлива, что составляет 35% всех работ по техническому обслуживанию и модернизации, выполненных в течение 50-летнего срока службы корабля.

Всего компания Newport New Shipbuilding построила 10 АВМА класса "Нимиц", последний из которых был принят на вооружение в январе 2009 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
HII
Проекты
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
Похожие новости
20.12.2019
На верфи в Ньюпорт-Ньюс спущен на воду авианосец "Джон Ф.Кеннеди"
10.12.2019
На верфи в Ньюпорт-Ньюс состоялась церемония крещения авианосца "Джон Ф.Кеннеди"
29.11.2019
Назначена дата "крещения" новейшего американского авианосца
26.08.2019
Американские авианосцы теряют значимость
30.08.2017
Huntington Ingalls Industries начала строительство авианосца CVN-80 "Энтерпрайз"
25.06.2015
Самый дорогой авианосец в истории
11.11.2013
Российский флот уходит под воду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ