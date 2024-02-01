ВМС США заключили контракт на ремонт авианосца CVN-75 "Гарри Трумен"

ЦАМТО, 31 января. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США заключило контракт на проведение предварительного планирования капремонта с пополнением запасов ядерного топлива атомного многоцелевого авианосца (АВМА) "Гарри Трумен" (CVN-75).

Как сообщила компания Huntington Ingalls Industries (HII), контракт был подписан 26 января с ее подразделением Newport News Shipbuilding (NNS).

Контракт, общая потенциальная стоимость которого составляет 913 млн. долл., включает проектирование, инженерные работы, закупку и производство материалов, разработку документации, оценку необходимых ресурсов и выполнение предремонтных проверок.

Как заявил вице-президент NNS по программам авианосцев Роб Чек, контракт позволит компании должным образом планировать каждый этап процесса капитального ремонта АВМА: от подготовки к прибытию корабля на предприятие и до его возвращения в состав ВМС США.

Закладка киля АВМА (CVN-75) "Гарри Трумен", относящегося к классу "Нимиц", состоялась на предприятии компании Newport News Shipbuilding 29 ноября 1993 года, спуск на воду прошел 7 сентября 1996 года. Авианосец был передан ВМС США 27 июля 1998 года. CVN-75 станет восьмым авианосцем класса "Нимиц", который подвергнется процедуре капитального ремонта с пополнением запасов ядерного топлива, что составляет 35% всех работ по техническому обслуживанию и модернизации, выполненных в течение 50-летнего срока службы корабля.

Всего компания Newport New Shipbuilding построила 10 АВМА класса "Нимиц", последний из которых был принят на вооружение в январе 2009 года.