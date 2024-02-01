Пушилин прокомментировал ТАСС передачу Киеву боеприпасов дальностью около 150 км

Она подтверждает необходимость полной демилитаризации Украины, заявил глава ДНР

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Передача Вашингтоном Киеву боеприпасов GLSDB дальностью около 150 км подтверждает необходимость полной демилитаризации Украины. Такое мнение высказал ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя сообщения о возможной передаче этого вооружения 31 января.

"Превращение оставшейся части Украины в самый масштабный натовский полигон выходит на новый уровень, - сказал он. - Мы не раз заявляли, что на какое бы расстояние мы ни отодвигали противника от своих границ, он будет пытаться использовать все более дальнобойное вооружение".

"Передача Киеву американских снарядов, способных преодолевать расстояние в 145 км, еще раз подтверждает правоту поставленных нашим президентом целей - нужна полная демилитаризация подконтрольной украинскому режиму территории", - добавил глава региона.

Ранее газета Politico сообщала, что США 31 января могут передать Украине высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 150 км. Издание отмечает, что снаряды, запускаемые из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS, не стоят на вооружении американских ВС, которые располагают лишь аналогичными боеприпасами, запускаемыми при помощи авиации. Официально Пентагон не стал называть сроки поставок GLSDB Киеву.