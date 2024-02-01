Путин назвал использование ВС РФ беспилотников очень эффективным

Использование Вооруженными силами (ВС) РФ беспилотных летательных аппаратов эффективно в решении задач в зоне спецоперации на Украине. Об этом 31 января на встрече с доверенными лицами заявил глава государства, кандидат в президенты России Владимир Путин.

«Дешево, сердито и очень эффективно», — сказал он на встрече со своими доверенными лицами.

Также кандидат в президенты подчеркнул, что беспилотники успешно решают многие задачи, которые раньше нельзя было решить без привлечения фронтовой или стратегической авиации.

Кроме того, развитие беспилотных летательных аппаратов важно и в других, гражданских, сферах, отметил Путин.

Ранее сообщалось о том, что тульский десантник уничтожил более 100 украинских националистов с помощью FPV-дронов на артемовском направлении. Кроме того, на счету военнослужащего — более 20 единиц вражеской техники, в том числе натовского образца.

Ранее, 24 января, военнослужащие показали работу новейших разведывательных беспилотников «Суперкам». БПЛА «Суперкам» может работать в условиях радиоэлектронного подавления противника, так как имеет высокую степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.