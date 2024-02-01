США успешно запустили Cygnus без России

США успешно запустили грузовой космический корабль Cygnus без использования российских двигателей РД-181. Об этом пишет SpaceNews.

Пуск полностью изготовленной в Соединенных Штатах ракеты Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся 30 января в 20:07 по московскому времени. В головной части носителя был установлен грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman, ранее запускавшийся к Международной космической станции при помощи ракеты Antares, первая ступень которой оснащалась двумя российскими двигателями РД-181.

Через 15 минут после старта Cygnus был успешно выведен на околоземную орбиту. Первая ступень Falcon 9, ранее использовавшаяся восемь раз, успешно приземлилась.

Стыковка Cygnus с МКС состоится 1 февраля. На орбите корабль пробудет минимум сто дней.

Ранее издание сообщило, что подготовка к первому пуску Falcon 9 с Cygnus потребовала больше изменений в ракете, чем в корабле. Например, обтекатель полезной нагрузки носителя получил «гигадверь» размером 1,5 на 1,2 метра, предназначенную для загрузки корабля после его герметизации.