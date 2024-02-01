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ТАСС

Шойгу сообщил, что РФ и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям

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Государственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

По словам министра обороны, он рассчитывает "на самое тесное и плодотворное сотрудничество" с китайским коллегой

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем, они состоялись в режиме видео-конференц-связи в среду.

При этом Шойгу подчеркнул, что действия России и Китая "не направлены против третьих стран". "Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаем военные блоки", - отметил министр обороны России.

Он заявил, что рассчитывает "на самое тесное и плодотворное сотрудничество" с китайским коллегой. "Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере", - сказал министр обороны России. 

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