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ТАСС

Косачев счел безответственной критику Боррелем идеи примирения на Украине

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Константин Косачев
Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, эти идеи "были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля об ошибочности идеи возможного примирения России и Украины говорит о "тотальной безответственности" политика. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Это уже не просто подстрекательство к обострению конфликта за счет жизней украинцев и русских, а тотальная безответственность политика, который стоит во главе брюссельской дипломатии. В этом смысле не удивляет и откровенная ложь о том, что российское руководство якобы "уже неоднократно" показывало, что "не ведет чистосердечных переговоров и что не уважает заключенные соглашения", - написал сенатор в своем Telegram-канале, обвинив в недоговороспособности Запад, который "похоронил все мирные варианты развития событий на Украине".

Косачев также обратил внимание на еще одно высказывание Борреля о том, что необходимо любой ценой "помешать возникновению порядка, в котором сила главенствует над законом, великие державы меняют границы по своему усмотрению, а слабые становятся добычей сильных". "Ведь это - абсолютно точное описание Рax Americana, того однополярного миропорядка, который сложился после окончания холодной войны. Сила стала главенствовать над законом, и ее применяли без всякой оглядки на право и на Совбез ООН", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Он напомнил, как страны Запада признали независимость Косова и Метохии, разместили там одну из крупнейших военных баз, а также "сделали добычей любое государство, которое не устраивает своей внутренней или внешней политикой, силой свергая законных лидеров, да еще разграбляя ресурсы своих жертв". "Трудно не согласиться с главой евродипломатии: на Украине сегодня идет сражение в том числе за то, чтобы такая система навсегда ушла в прошлое", - заключил Косачев.

Ранее Боррель в колонке для французского журнала L'Obs отметил, что "вновь возникают соблазны примирения" сторон конфликта на Украине. По его словам, эти идеи "были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас". Как полагает дипломат, едва ли кто-то "может всерьез поверить", что Россия "ищет компромисс" в сложившейся ситуации. 

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