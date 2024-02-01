"Летающий хлам". Украина отказалась от австралийских истребителей (The Australian Financial Review, Австралия)

AFR: Украина отказалась от австралийских истребителей Hornet, назвав их хламом

Украина отказалась получить в дар от Австралии списанные истребители Hornet, назвав их хламом, пишет Australian Financial Review. В результате отношения между странами стали натянутыми, и Киеву теперь вряд ли стоит рассчитывать на военную поддержку со стороны Канберры.

В прошлом году, когда украинские летчики-истребители отчаянно пытались не попасть на прицел российских самолетов, оснащенных радарами дальнего радиуса действия, высокопоставленный чиновник украинских ВВС сказал двоим австралийцам, приехавшим в Киев, что возможность получить в дар 41 списанный истребитель F/A-18 Hornet его не интересует.

"Нам не нужен ваш летающий хлам", — передал слова чиновника один из присутствовавших.

Тот комментарий, точно отразивший дальнейшую судьбу самолетов, стал свидетельством непонимания, которое неоднократно возникало в отношениях между Австралией и Украиной в ходе двухлетнего конфликта.

Хотя Австралия не имеет особого дипломатического влияния на Россию или Украину, по данным Института международной политики Лоуи, в Азии она занимает седьмое место по объему военных расходов, оцененных по паритету покупательной способности.

Премьер-министр Энтони Альбанезе утверждает, что Австралия является одним из крупнейших военных доноров Украины за пределами альянса НАТО.

Однако в Минобороны Австралии, похоже, не готовы отдавать технику, которая в настоящее время стоит на вооружении, в том числе бронированные джипы Hawkei, и предлагают Киеву ту технику, которая им не нужна, в том числе транспортные вертолеты MRH-90 Taipan, которые уже были разобраны к тому моменту, когда 19 декабря Украина их запросила. В отличие от многих других сторонников, Австралия отказалась вновь открыть свое посольство в Киеве, тем самым сократив прямые контакты между странами.

Тем временем украинское правительство изо всех сил пытается справиться с австралийскими бюрократическими требованиями. Поскольку от имени правительства выступало множество людей, включая самого президента Владимира Зеленского, его советников, руководителей разведки, дипломатов и глав военных служб, Киев посылал неоднозначные сигналы касательно того, чего он хочет.

По словам оборонного подрядчика, принимавшего участие в переговорах между странами, из-за всех этих проблем отношения остаются натянутыми.

"Сейчас в них полный бардак, — сказал он. — Украина не отправила запрос на вертолеты Taipan вовремя. Они не умеют работать с документами. В результате все сорвалось".

Отставной генерал Мик Райан (Mick Ryan) считает, что Силам обороны Австралии нужно стараться предугадывать потребности Украины. "Было бы разумно наладить диалог с украинцами, — сказал он во вторник. — Надеюсь, министерство и министр усвоили этот урок [с вертолетами]".

Полет "Шершней"

Истребители Hornet ("Шершень") стали одним из первых примеров благонамеренной, но оказавшейся неудачной, попытки помочь Украине. Идею о том, что Австралии следует передать эти самолеты Киеву в дар, впервые выдвинуло издание Australian Financial Review в марте прошлого года.

Спустя два месяца в СМИ просочилась информация о том, что американское правительство "благосклонно" относится к идее передачи самолетов, которые поступили на вооружение в Королевские ВВС Австралии в 1984 году и прекратили полеты в 2021 году.

Прочные шасси этих истребителей, приспособленные для авианосцев, достаточно хорошо подходили для разрушенных военными действиями взлетно-посадочных полос на Украине. Они могли приземляться и взлетать с коротких полос, что порой позволяло им подниматься в воздух с автомагистралей.

Но украинцы уже начали переговоры с правительствами Соединенных Штатов и Западной Европы о получении менее надежных F-16 Fighting Falcons. В Европе было много старых истребителей F-16, планировавшихся к списанию. Дания, Норвегия и Нидерланды выразили готовность передать часть своих. Американцы, датчане и румыны предложили обучить украинских пилотов.

Украинские ВВС испугались, что они получат множество иностранных самолетов двух типов, для которых придется организовывать специфическое обслуживание, боеприпасы и обучение. Было принято решение отказаться от идеи нанимать иностранных пилотов, в результате чего им предстоял трудоемкий процесс обучения украинцев, которые до этого летали только на советских самолетах.

Когда в прошлом году нужно было отправить формальный запрос на поставку истребителей Hornet — если бы лейбористское правительство отклонило запрос, это поставило бы его в неудобное положение, — один высокопоставленный офицер ВВС Украины назвал 50-летние самолеты хламом, от которого Австралии просто нужно было избавиться.

"Он назвал их „летающим хламом”, — рассказал источник. — Это фактически поставило крест на сделке на поставку F/A-18. Если бы тот офицер повел себя иначе, сейчас эти истребители уже летали бы на Украине".

По зрелом размышлении

В августе, то есть спустя полтора года после начала военного конфликта, Соединенные Штаты одобрили передачу F-16 Украине. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный пожаловался, что России дали много времени на усиление ее противовоздушной обороны и теперь она могла успешно противостоять атакам самолетов, предоставленных Западом.

Затем, в декабре, когда Украина и ее союзники прилагали массу усилий, чтобы принять на вооружение самолеты F-16, истребители F/A-18 были включены в список пожеланий по поставкам оружия, который Киев направил официальным лицам в Соединенных Штатах. 8 декабря издание AFR сообщило, что Австралия и Украина возобновили переговоры по поставкам этих истребителей.

Министр обороны Ричард Марлес (Richard Marles) отказался прокомментировать информацию о самолетах, но представитель министерства обороны сообщил, что самолеты проходят завершающие стадии разборки и утилизации.

Представитель оппозиции Эндрю Хэсти (Andrew Hastie) отказался от комментариев. Ранее он выступал за передачу Hornet Украине.

Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко призывал правительство увеличить объемы помощи, но старался делать это так, чтобы не казаться неблагодарным или излишне придирчивым.

"Мы глубоко благодарны за то, что австралийское правительство уже нам предоставило, — сказал он во вторник.— Мы надеемся, что Австралия сможет и дальше нас поддерживать".

Танки и "Тигры"

По словам одного источника, текущие переговоры между двумя странами включают обсуждение возможности передачи Украине австралийских танков M1 Abrams и ударных вертолетов Eurocopter Tiger.

В следующем году австралийская армия планирует заменить 59 армейских танков M1 Abrams на более современную модель. Украина уже получила 31 танк Abrams от Соединенных Штатов, а это значит, что ей не придется создавать новые системы снабжения, чтобы обеспечивать техподдержку танков, полученных от Австралии.

В 2025 году австралийская армия планирует заменить 22 танка "Тигр". Чтобы передать старые машины Украине, потребуется разрешение Германии и Франции. Обе эти страны являются крупными военными донорами Украины.

Автор: Аарон Патрик (Aaron Patrick)