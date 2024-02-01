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ТАСС

Россия достигла 100% импортозамещенности в строительстве военных кораблей

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Церемония вывода из цеха и спуска на воду строящихся на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России малых ракетных кораблей "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводскими номерами 201 и 202. На переднем
Церемония вывода из цеха и спуска на воду строящихся на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России малых ракетных кораблей "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводскими номерами 201 и 202. На переднем плане малый ракетный корабль "Удомля". Комсомольск-на-Амуре, 27.09.2023.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что в 2024 году российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Россия достигла полного импортозамещения в строительстве кораблей для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"В строительстве кораблей для ВМФ России мы достигли 100% импортозамещенности. Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей", - сказал Евтухов.

Он также отметил, что в 2024 году российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки. По его словам, если 20 лет назад сдача каждого корабля была экзотикой, то сегодня "мы начинаем привыкать, что это происходит регулярно".

"Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо подводная лодка - атомная или дизель-электрическая. Качественный труд наших корабелов позволяет нам соблюдать все сроки и строить самые современные в мире военные корабли", - подчеркнул Евтухов.

Он также привел цифры, согласно которым за последние 10 лет ВМФ России было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. При этом десятилетием ранее было передано всего три подводные лодки. 

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Страны
Россия
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