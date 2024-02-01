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ЦАМТО

ВС Великобритании планируют обновить парк легкой бронетехники

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JLTV A2.
Прототип легкой тактической машины JLTV A2.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 31 января. Вооруженные силы Великобритании в рамках программы LMP (Land Mobility Programme) в ближайшие годы планируют обновить парк легкой бронетехники.

Как стало известно Jane's Defence Weekly в ходе конференции Defense iQ International Armored Vehicles (IAV) 2024, проходившей в Лондоне с 22 по 25 января, целью программы LMP является унификация парка бронетехники британской армии за счет сокращения количества находящихся на вооружении типов патрульных и легких бронированных машин с более чем 10 до трех.

Для достижения этой цели британская армия обосновывает необходимость закупки трех новых семейств транспортных средств: автомобиль средней защищенности (Medium Protected Mobility vehicle), легкий бронированный автомобиль (Light Protected Mobility vehicle) и легкая универсальная платформа (Light Utility Platform).

Ожидается, что каждое из этих семейств будет соответствовать стандартам общей архитектуры транспортных средств, регламентированной стандартом НАТО (GVA – Generic Vehicle Architecture), что позволит непрерывно модернизировать их технологически "по спирали" на протяжении всего срока службы. Ожидается, что доля участия ОПК Великобритании в производстве комплектующих для новых бронемашин составит не менее 60%.

По данным британской армии, около 1600 машин типа Medium Protected Mobility потребуется для замены патрульных машин класса MRAP Mastiff, Ridgeback и Wolfhound, которые должны быть выведены из эксплуатации в 2028 году, а также гусеничного бронетранспортера Bulldog, который планируется списать в 2030 году.

На данный момент известно, что в данном сегменте одним из возможных претендентов является турецкая Nurol Makina с бронеавтомобилем класса MRAP Ejder Yalcin, который был представлен на выставке IAV 2024. В 2023 году в Великобритании была создана дочерняя компания Nurol Makina для продвижения продукции турецкой компании на британский рынок.

Thales UK в рамках программы LMP через Thales Australia предлагает бронированную платформу Bushmaster в сегменте Medium Protected Mobility и Hawkei в сегменте Light Protected Mobility.

Thales Australia планирует предложить изготовить начальную партию из примерно 250 Bushmaster на предприятии в Бендиго с окончательной интеграцией систем в Великобритании. Это даст время для создания производственной линии на предприятии Thales UK или другого выбранного подрядчика в Великобритании.

Данный подход не будет необходим для предложения по Hawkei, поскольку имеющиеся в британских войсках платформы в сегменте Light Protected Mobility имеют более отдаленную дату вывода из эксплуатации. Таким образом, Thales сможет наладить производство машин в Великобритании для всей программы без производства первой партии в Австралии.

Со стороны ЦАМТО также напомним, что американская Oshkosh Defence в рамках двухлетнего контракта с начала 2019 года работала над прототипом легкого тактического бронеавтомобиля JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4 для демонстрации интеграции затребованного ВС Великобритании специального оборудования и средств обеспечения безопасности.

Великобритания планировала закупить бронеавтомобили JLTV в рамках программы оснащения СВ страны многоцелевыми защищенными бронемашинами MRV-P (Multi Role Vehicle - Protected). Решение о проведение этапа демонстрации JLTV было принято в апреле 2019 года. В рамках программы "Иностранные военные продажи" МО США заключило с Oshkosh Defence контракт на создание прототипа. Работы на двух серийных машинах велись на предприятии компании в США.

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