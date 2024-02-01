США и Германия отказались спешить с приемом Украины в НАТО (Foreign Policy, США)

FP: США и Германия стремятся отсрочить вступление Украины в НАТО

США и Германия стремятся отсрочить вступление Украины в НАТО, пишет FP. В Вашингтоне и Берлине опасаются, что поспешный прием Киева в альянс приведет к полномасштабному конфликту с Москвой.

Робби Грэмер (Robbie Gramer), Джек Детч (Jack Detsch)

Украина и самые стойкие из ее сторонников подталкивают НАТО к тому, чтобы на предстоящем саммите официально пригласить Киев в альянс, но их усилия столкнулись с серьезным закулисным сопротивлением США и Германии, сообщает примерно дюжина осведомленных чиновников, как бывших, так и действующих.

Киев поддерживают преимущественно восточноевропейские страны НАТО, в том числе Польша и страны Прибалтики. Для них расширение альянса — наиболее эффективный и наименее затратный способ ослабить ирредентистские замашки России в Восточной Европе. Однако другие западные представители альянса, особенно Вашингтон и Берлин, считают, что начинать процесс принятия Украины в НАТО еще рано, поскольку страна все еще ведет боевые действия против России.

США и Германия — крупнейшие доноры военной и экономической помощи Украине. Их официальные лица согласны, что Украина должна в итоге вступить в НАТО, но сейчас не время затевать этот процесс. Они считают, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок оружия и боеприпасов ВСУ для продолжения борьбы с Россией.

Жаркие споры, разгоревшиеся за кулисами в Вашингтоне и Брюсселе, имеют решающее значение для выживания Украины и определят контуры будущего ландшафта безопасности Европы, поскольку НАТО понемногу сознаёт реальность территориальных притязаний президента Владимира Путина и принимает соответствующие меры.

Вступив в НАТО, Киев сможет нанести смертельный удар неоимпериалистическим целям Путина не только аннексировать саму Украину, но и, возможно, продолжить натиск на другие европейские территории. Лишь членство Украины в НАТО, полагают некоторые официальные лица, убедит Россию свернуть свою специальную военную операцию и положить конец боевым действиям.

В лагере самых ярых сторонников срочного принятия Украины в НАТО — Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер-министр Дании и предшественник нынешнего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. “Очень часто я слышу аргумент, что мы не можем пригласить Украину в НАТО, пока идут боевые действия, — сказал он. — Я считаю, что это чрезвычайно опасный довод, потому что он де-факто дает Путину не только право вето в НАТО, но и стимул продолжать военные действия на Украине и затянуть их на неопределенный срок”.

Другие сторонники этой точки зрения полагают, что раннее вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе окажется дешевле нынешней стратегии Запада, которая сводится к непрерывным поставкам Киеву оружия и боеприпасов, отодвигая непосредственное членство в долгий ящик. Они утверждают, что остановить российский натиск Украина сможет лишь в рядах альянса.

“Отложенное членство дорого обходится не только Украине, но и самому альянсу”, — считает посол Эстонии в Вашингтоне Кристьян Прикк.

Однако учитывая, что значительные территории Украины все еще заняты российскими войсками, слишком поспешный прием в НАТО рискует спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией, поскольку основополагающий пункт о коллективной обороне обязывает всех 31 членов альянса встать на защиту союзника, подвергшегося нападению. И на фоне этих дебатов отчетливо вырисовывается перспектива, что конфликт с Россией перерастет в ядерный.

То же самое касается и предстоящих президентских выборов в США, на которых действующий президент Джо Байден, похоже, снова встретится лицом к лицу с бывшим президентом Дональдом Трампом. Трамп — давний критик НАТО и в ходе предвыборной кампании мало говорил о членстве Украины в НАТО, однако многие представители власти и эксперты убеждены, что добиваться членства Киева он не станет. Таким образом это сдвинет сроки минимум на четыре года.

Споры усилились тем, что некоторые союзники заколебались в своих обязательствах перед Украиной, а некоторые европейские лидеры-популисты, в том числе в Словакии и Венгрии, выступают против дальнейшего финансирования ВСУ и сопротивления России. Наконец, огромный транш военной помощи Украине застопорился в Вашингтоне из-за патовой ситуации в Конгрессе.

Вопрос членства Украины в НАТО — главный пункт на повестке дня Столтенберга, который на этой неделе посещает Вашингтон и встречается с высшими должностными лицами администрации Байдена.

На пресс-конференции со Столтенбергом госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Украина “станет членом НАТО”, но не сообщил конкретных сроков, когда это произойдет. Этим он в очередной раз косвенно подчеркнул споры о вступлении Украины, кипящие за кулисами альянса.

Между тем администрация Байдена уже начала работу над повесткой дня решающего июльского саммита в Вашингтоне, где она примет лидеров всех 31 стран НАТО. Так что этот вопрос обострит напряженность между сторонниками скорейшего членства, представленными Польшей и странами Прибалтики, и занявшими выжидательную позицию Вашингтоном и Берлином. Считается, что Франция обдумывает собственный пакет гарантий безопасности Украине отдельно от членства в НАТО, но готова выдвинуть Киеву официальное приглашение стать союзником альянса.

На встрече в Госдепартаменте в начале этого месяца между американскими дипломатами и европейскими парламентариями, ратующими за приглашение Украины в НАТО, американские дипломаты призвали европейцев не настаивать на включении членства Киева в повестку дня предстоящего саммита, опасаясь, что это может усугубить внутренние разногласия и дать России повод для военной эскалации в краткосрочной перспективе, сообщили несколько чиновников, присутствовавших на встрече.

Но европейские законодатели, представлявшие нескольких стран, включая Великобританию, Чехию и Литву, возразили, что лучший способ для США продемонстрировать лидерство по украинскому вопросу — это, наоборот, возглавить процесс членства.

“США сказали союзникам: “Послушайте, не надо включать это в повестку дня, — сказал бывший сотрудник Министерства обороны США, отвечавший за политику НАТО Джим Таунсенд. — Но тогда им придется придумать для Украины нечто обнадеживающее и существенное и дать России понять, что мы не намерены отступать”.

Все это перекликается с нашумевшим решением Байдена отложить заявку Украины на членство в НАТО на саммите альянса в прошлом году в литовском Вильнюсе. Всего за два дня до саммита Байден по всеуслышание отверг мысль пригласить Украину в НАТО, назвав этот шаг “преждевременным” и предположив, что Киев еще “не готов”, чем, в свою очередь, вызвал гнев украинских и восточноевропейских чиновников.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский назвал робость альянса в вопросах сроков членства его страны в НАТО “беспрецедентной и абсурдной”.

В этом году некоторые союзники вынашивают планы предоставить Украине временные гарантии безопасности до получения полноценного членства. Ранее в этом месяце Великобритания подписала соглашение, закрепившее за Украиной военную помощь и поддержку в сфере безопасности до тех пор, пока та не вступит в НАТО. Прообразом для этих соглашений послужили отношения США с Израилем, где Тель-Авив имеет приоритет в сделках по оружию и передовым военным технологиям. Ожидается, что этому примеру последуют и другие союзники по НАТО, в том числе Польша и Франция.

“Если Путин победит на Украине, он не остановится на достигнутом”, — предостерег премьер-министр Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции с Зеленским в Лондоне в этом месяце.

Но в Киеве временные гарантии безопасности кажутся скорее утешительным призом на пути к истинной цели — членству в НАТО.

Но даже если Украина получит официальное приглашение вступить в НАТО, сроки и механизм вступления вызывают дополнительные вопросы, ведь часть страны по-прежнему занята Россией. В истории НАТО этому есть лишь слабый прецедент: ФРГ вступила в альянс в эпоху холодной войны и во времена разделенной Германии, когда ГДР служила Советскому Союзу буфером против НАТО по другую сторону железного занавеса. Однако эта аналогия несостоятельна по одной очевидной причине: в отличие от современных Украины и России, тогдашняя Западная и Восточная Германия не находились в разгаре полномасштабного конфликта.

Кроме того, возникает вопрос, сколько времени понадобиться Украине на вступление, даже если она получит столь желанное официальное приглашение. Члены НАТО должны единогласно одобрить любого новичка, а это чревато серьезными политическими спорами и дипломатическим разладом внутри самого альянса. Финляндия и Швеция решили присоединиться вскоре после ввода российских войск на Украину в 2022 году. С тех пор Финляндию благополучно приняли, но Швеция застряла в подвешенном состоянии после нескольких лет тяжелых переговоров с Турцией. В начале этого месяца Турция, наконец, дала Швеции зеленый свет, однако Венгрия под началом пропутинского премьера Виктора Орбана продолжает упрямиться.

Добиться же согласия всех 31 членов НАТО (а скоро их станет 32) на принятие Украины будет еще сложнее. Скорее всего, на это уйдут годы. На этой неделе и пророссийский премьер-министр Словакии популист Роберт Фицо заявил, что наложит вето на членство Украины в НАТО, поскольку считает, что это “подготовит почву для третьей мировой”.

Некоторые эксперты убеждены, что если США займут твердую позицию и поддержат членство Украины в НАТО, бóльшая часть колеблющихся союзников последует их примеру.

“Среди союзников сейчас действительно 50 оттенков серого”, — сказал бывший высокопоставленный чиновник НАТО, а ныне сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд. Однако, заключил он, есть большая группа стран, которая пойдет вслед за США куда угодно.