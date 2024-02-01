Главком ВМФ России заявил, что серия дизельных подлодок "Лада" усилит Северный флот

Санкт-Петербург. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Подводные лодки проекта 677 "Лада" будут нести службу на Северном флоте, сообщил в среду журналистам главком ВМФ России Николай Евменов.

"Вся серия идет сейчас на Северный флот, будет осваивать северный театр", - ответил Евменов на соответствующий вопрос по итогам церемонии поднятия флага на субмарине проекта 677 "Кронштадт".

Подлодки проекта 677 "Лада" разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году. Вторая и третья субмарины проекта - "Кронштадт" и "Великие Луки" - были заложены в 2005 и 2006 годах, соответственно. Их строительство идет по скорректированному проекту по итогам опытной эксплуатации субмарины "Кронштадт" на Северном флоте.

Еще две субмарины проекта 677 - "Вологда" и "Ярославль" - были заложены на "Адмиралтейских верфях" в июне 2022 года.

Сколько всего подлодок проекта 677 планируется построить для ВМФ России, Евменов не уточнил.

Согласно официальным данным, подлодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" относится к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Субмарины проекта "Лада", в частности, оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Эти подлодки водоизмещением 1,8 тыс. тонн отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек.

"Адмиралтейские верфи" также в настоящее время ведут строительство серии субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Пятую подлодку в серии - "Можайск" - верфи передали ВМФ в ноябре 2023 года, шестую - "Якутск" - заложили в августе 2021 года.