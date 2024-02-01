«Это же Боррель»: Захарова раскритиковала слова главного евродипломата о недопустимости перемирия на Украине

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ошибочной идею проведения мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление является просто чудовищным.

На эту тему высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik.

Захарова раскритиковала слова главного евродипломата о недопустимости перемирия на Украине.

Это очередное чудовищное заявление, ну, это же Боррель

- сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, точно так же к еврочиновнику стали относиться и в странах ЕС. Европейские граждане понимают, что он делает даже не маргинальные, а безумные заявления, выступая против перемирия между Москвой и Киевом.

Захарова отмечает, что Боррель высказывает то, что в корне противоречит профессиональной деятельности дипломата. Представитель этой профессии, по определению, должен прилагать усилия для решения проблем дипломатическими методами, по возможности избегая силовых вариантов. Даже мысли о приоритете военных действий над переговорами, не говоря уже о высказываниях, считает Захарова, могут зародиться в головах дипломатов с большим трудом, так как это для них противоестественно.

Вчера Боррель в своей статье для французского издания L'Obs раскритиковал идею возможного перемирия между Москвой и Киевом. По его мнению, «соблазн примирения» сторон конфликта был ошибкой в 2022 году и является таковой сейчас.