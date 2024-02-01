Войти
РИА Новости

ВМФ получил дизель-электрическую подлодку проекта "Кронштадт"

325
0
0
Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге
Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Дизель-электрическую подлодку проекта "Кронштадт" передали Северному флоту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 "Кронштадт", построенную на "Адмиралтейских верфях" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передали Военно-морскому флоту РФ.

Торжественная церемония поднятия военно-морского флага на подлодке состоялась на "Адмиралтейских верфях", передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня праздничный для Военно-морского флота день. Сегодня мы принимаем подводную лодку нового поколения, лодку, которая основана совершенно на новых физических принципах, которая несет грозное оружие – и не случайно эта лодка носит название "Кронштадт". Кронштадт – это то место, откуда начинался российский флот, это тот отправной пункт, откуда в кругосветное плавание уходили российские, советские и опять российские корабли", - сказал на церемонии главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

По его словам, подлодка "показала на ходовых государственных испытаниях все лучшие качества", заложенные конструкторами. "Поэтому огромное спасибо конструкторскому бюро "Рубин" и их замечательным светлым головам, что заложили такие боевые характеристики. Все они подтвердились. Ну и, конечно же, это золотые руки судостроителей "Адмиралтейских верфей", - добавил адмирал. Он отметил, что "Кронштадт" войдет в состав Северного флота - как и вся серия подлодок проекта 677.

Позже Евменов подтвердил журналистам, что следующую подлодку этого проекта "Великие Луки" передадут ВМФ в 2024 году. "Корабелы обещали, корабелы держат свое слово. Сейчас идет период испытаний подлодки", - отметил главком.

Подлодка "Великие Луки" уже завершила этап заводских ходовых испытаний. Также на "Адмиралтейских верфях" продолжается строительство еще двух подводных кораблей проекта 677 – "Вологда" и "Ярославль", их заложили парно в июне 2022 года.

"Адмиралтейские верфи" строили подводную лодку "Кронштадт" по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля - "Санкт-Петербурга". Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами.

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подлодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ОСК
Проекты
677 Лада
СФ
Похожие новости
20.12.2021
Подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 вышла на заводские ходовые испытания
22.09.2021
ЦКБ МТ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
20.09.2018
Оснащенная комплексом высокоточного оружия подлодка "Кронштадт" проекта 677 будет спущена на воду в Петербурге и приступит к испытаниям - ВМФ
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
29.07.2016
ОСК: флот пока не принял решение о продолжении строительства подлодок "Лада"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ