ВМФ получил дизель-электрическую подлодку проекта "Кронштадт"

Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Дизель-электрическую подлодку проекта "Кронштадт" передали Северному флоту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 "Кронштадт", построенную на "Адмиралтейских верфях" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передали Военно-морскому флоту РФ.

Торжественная церемония поднятия военно-морского флага на подлодке состоялась на "Адмиралтейских верфях", передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня праздничный для Военно-морского флота день. Сегодня мы принимаем подводную лодку нового поколения, лодку, которая основана совершенно на новых физических принципах, которая несет грозное оружие – и не случайно эта лодка носит название "Кронштадт". Кронштадт – это то место, откуда начинался российский флот, это тот отправной пункт, откуда в кругосветное плавание уходили российские, советские и опять российские корабли", - сказал на церемонии главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

По его словам, подлодка "показала на ходовых государственных испытаниях все лучшие качества", заложенные конструкторами. "Поэтому огромное спасибо конструкторскому бюро "Рубин" и их замечательным светлым головам, что заложили такие боевые характеристики. Все они подтвердились. Ну и, конечно же, это золотые руки судостроителей "Адмиралтейских верфей", - добавил адмирал. Он отметил, что "Кронштадт" войдет в состав Северного флота - как и вся серия подлодок проекта 677.

Позже Евменов подтвердил журналистам, что следующую подлодку этого проекта "Великие Луки" передадут ВМФ в 2024 году. "Корабелы обещали, корабелы держат свое слово. Сейчас идет период испытаний подлодки", - отметил главком.

Подлодка "Великие Луки" уже завершила этап заводских ходовых испытаний. Также на "Адмиралтейских верфях" продолжается строительство еще двух подводных кораблей проекта 677 – "Вологда" и "Ярославль", их заложили парно в июне 2022 года.

"Адмиралтейские верфи" строили подводную лодку "Кронштадт" по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля - "Санкт-Петербурга". Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами.

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подлодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.