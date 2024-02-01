США и Японии провели совместные учения ВВС с участием бомбардировщика B-52H на фоне пуска ракеты в КНДР

Вашингтон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Боевые самолеты США и Японии провели совместные военно-воздушные учения с задействованием американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщило в среду Командование ВВС Соединенных Штатов на Тихом океане.

В учениях, прошедших накануне, помимо бомбардировщика B-52H принимали участие 12 самолетов Военно-воздушных сил самообороны Японии, в том числе четыре истребителя F-15 и восемь истребителей F-2.

"Военно-воздушные силы самообороны Японии и ВВС США провели двусторонние учения в целях укрепления способностей по сдерживанию и реагированию японо-американского альянса", - отмечается в сообщении американского командования.

Учения были проведены на фоне испытательного пуска северокорейской крылатой ракеты.

Как сообщило в среду агентство ЦТАК, "КНА (Корейская народная армия - ИФ) 30 января (...) провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2". Отмечается, что данные учения "внесли вклад в проверку готовности армии к срочной контратаке и повышение ее способности к нанесению стратегического удара".