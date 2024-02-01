MWM: ВСУ потеряли большинство поставленных им немецких танков "Леопард 2"

ВСУ потеряли большинство поставленных им "Леопардов 2", сообщает MWM. Четверть из них полностью уничтожены, а остальные у украинцев не получается отремонтировать. Немецкие танки страдают от конструктивных недостатков и низкой живучести, но на Западе этого не хотят признавать.

Большинство немецких танков “Леопард 2” на вооружении ВСУ были выведены из строя в боях с российскими войсками, причем более четверти танков полностью уничтожены, а остальные повреждены, и украинская армия не в состоянии их отремонтировать.

Foreign Affairs, журнал Совета по международным отношениям, влиятельнейшего внешнеполитического аналитического центра США, подчеркнул, что танки оказались “далеки от обещанного неуязвимого супероружия”. “Из менее сотни “Леопардов 2” на вооружении ВСУ минимум 26 подбиты, а другие не подлежат эксплуатации из-за проблем с ремонтом и техническим обслуживанием”, — говорится в статье. При этом подчеркивается, что действия украинских сил отнюдь не предвещают, что эти танки смогут сыграть “решающую роль”.

“Леопарды 2” ВСУ передали европейские державы, однако Foreign Affairs отметил, что поставленные США “Абрамсы” (M1 Abrams) находятся вдали от линии фронта. Это объясняется тем, что ВСУ “укрепляют их броню, чтобы противостоять налетам начиненных взрывчаткой российских беспилотников с видом от первого лица”. Широко распространено мнение, что, отложив поставки до тех пор, пока летнее наступление ВСУ не сошло на нет, Вашингтон попытался уберечь “Абрамсы” от ожесточенных сражений, в отличие от “Леопардов”, чтобы избежать репутационного ущерба своему ВПК на фоне боевых потерь одной из самых разрекламированных марок.

Ранее в этом месяце, еще до публикации Foreign Affairs об отсутствии у Украины необходимой вспомогательной инфраструктуры для поддержания парка бронетехники, депутат от правящей немецкой партии “Зеленых” Себастьян Шафер признал, что лишь малая часть “Леопардов” 2A6, наиболее боеспособных из всех поставленных ВСУ, готова к бою. “Увы, приходится констатировать, что лишь крайне небольшая часть поставленных танков сейчас находится в состоянии боеготовности на Украине”, — заметил он.

Ранее в ноябре Forbes сообщал, что украинская армия уже потеряла “четверть лучших танков немецкого производства”. Уже давно ожидалось, что “Леопарды 2” понесут тяжелые потери в боях против российских войск, исходя из предыдущего опыта, когда турецкая армия развернула их против “Исламского государства” (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ) и курдских повстанцев в Сирии и Ираке. Тогда старшие турецкие офицеры сетовали на крайне болезненные потери в боях с относительно легко вооруженными ополченцами.

“Леопарды” 2A6 понесли первые потери на Украине в начале июня, спустя всего несколько дней после сообщений об их участии в наступлении на российские позиции. Примерно тогда же появились и первые кадры, как российские войска захватывают брошенную американскую и немецкую бронетехнику, и с тех пор их архив постоянно пополняется. Есть также масса роликов с уничтоженными “Леопардами” — при этом победы были достигнуты благодаря широкому спектру вооружений: от мин и ПЗРК “Корнет” до новых ракет “Вихрь-1”, запущенных с российских ударных вертолетов.

Помимо “Леопардов 2” и его предшественников “Леопардов 1” российские войска уничтожили минимум два британских танка “Челленджер 2” из 12 поставленных ВСУ в ходе их короткого развертывания близ линии фронта в августе. Помимо слабой бронезащиты и высоких потребностей в обслуживании “Леопарды” плохо себя показали в зимней грязи Украины — что характерно, с этой же проблемой во Второй мировой войне, как известно, столкнулись их предшественники.

Российские Т-80 с газотурбинными двигателями (тот же тип двигателя, что и у американского М1 “Абрамс”) оказались лучше приспособлены к такой местности. При этом западные источники всячески отмахиваются от мысли, что немецкие танки страдают от конструктивных недостатков и низкой живучести, виня в понесенных потерях “неудачную” тактику ВСУ, якобы неспособных полностью перейти на методы НАТО.