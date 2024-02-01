В МО Нидерландов уверены, что F-16 поставят на Украину в 2024 году

И.о. главы ведомства Кайса Оллонгрен не назвала конкретные даты

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Нидерланды уверены, что истребители F-16 будут поставлены на Украину в этом году. Об этом заявила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств стран ЕС.

"Мы усердно работаем над этим, и украинцы усердно работают над этим, - сказала она, отвечая на вопрос журналистов по поставкам F-16. - Уверена, что это произойдет в этом году, но я не могу сейчас назвать конкретные даты".

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и впоследствии планируют передать Украине определенное количество истребителей. В распоряжении Нидерландов находится 42 самолета, которые постепенно заменяются на более современные F-35. Ранее голландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные будут использоваться для подготовки пилотов.