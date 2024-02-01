ВС Сербии приобрели партию бронетранспортеров БТР-80А

ЦАМТО, 31 января. По информации ряда сербских СМИ, Вооруженные силы Сербии недавно приобрели 26 бронетранспортеров БТР-80А из состава ВС Венгрии.

Как сообщило сербское издание Srbija Danas, закупка стала возможной после решения командования ВС Венгрии отказаться от техники российского производства в пользу бронемашин KF41 "Линкс" немецкой компании Rheinmetall.

Согласно данным The Military Balance 2023, по состоянию на начало прошлого года в состав Вооруженных сил Сербии входили различные образцы бронетехники национального и иностранного производства, включая 46 бронемашин БРДМ-2, 30 бронемашин БРДМ-2М, 320 боевых машин пехоты М-80, 3 М80AB1, 12 бронетранспортеров БТР-50, 32 бронемашины МТ-ЛБ, 39 BOV-VP M-86 и 12 БТР "Лазарь-3". Кроме того, имелось 25 бронированных машин на базе BOV M16 Milos.

Как сообщает Armyrecognition.com, решение Венгрии продать БТР-80А является частью стратегии модернизации парка вооружений страны. Первоначально Венгрия получила 555 БТР-80 в период с 1996 по 1999 гг. в рамках соглашения с Россией о компенсации государственного долга СССР. Хотя в период с 2006 по 2010 гг. часть техники прошла модернизацию, значительная доля парка устарела. Хотя проданные БТР-80А оснащены системами ночного видения и современными системами связи, они больше не считаются соответствующими требованиям ВС Венгрии на перспективу.

В сентябре 2020 года Министерство обороны Венгрии заключило с немецкой компанией Rheinmetall контракт стоимостью более 2 млрд. евро на поставку Венгрии боевых машин пехоты KF41 "Линкс", а также сопутствующего оборудования и услуг.