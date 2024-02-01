Боррель отказался комментировать обещания ЕС о 1 млн снарядов Киеву

Глава дипслужбы Евросоюза пообещал, что министры проведут дискуссию о том, "где ЕС находится сейчас" в вопросе поставок Киеву боеприпасов

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель перед неформальной встречей министров обороны Евросоюза отказался отвечать на любые вопросы о прошлогодних обещаниях Брюсселя предоставить Киеву 1 млн снарядов. Однако он пообещал, что министры проведут дискуссию о том, "где ЕС находится сейчас" в вопросе поставок Киеву боеприпасов.

"О цифрах я буду говорить только после встречи", - заявил он в ответ на вопросы украинских журналистов. В декабре 2023 года Боррель и его шеф - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен были вынуждены прямо признать, что ЕС не сможет выполнить данное год назад обещание поставить Киеву к марту 2024 года 1 млн артиллерийских снарядов. В декабре, по данным службы Борреля, Киев получил от стран ЕС примерно 300 тыс. снарядов и ракет.

При этом Боррель подчеркнул, что Украина и поставки ей оружия станут главной темой встречи, на которой по видеосвязи выступит министр обороны Умеров и расскажет о последних проблемах на фронте.

"Мы должны понять, где мы находимся с точки зрения поставок боеприпасов. Мы попросили министров четко рассказать, что они сделали, что они делают и что они планируют делать, чтобы наконец получить четкое понимание, что мы должны сделать все вместе, чтобы обеспечить потребности Украины в снарядах. Нужно понять, что мы сможем сделать к марту и к концу этого года", - сказал Боррель.

Боррель признал проблемы украинский стороны со снарядами: "Украине нужно много боеприпасов. Есть большой дисбаланс в огневых возможностях с Россией".

По его словам, министры обороны должны обсуждать наращивание производства оружия и снарядов в Европы, однако не только для Украины, но и для восполнения израсходованных военных запасов стран ЕС.

Он также подтвердил, что министры обсудят перспективы расширения на €5 млрд Европейского фонда мира, из которого страны ЕС получают компенсации своих поставок оружия и боеприпасов Киеву. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 1 февраля на саммите глав государств и правительство ЕС.