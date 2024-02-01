Разработчик планирует увеличить производство детекторов обнаружения дронов «Булат»

Компания-разработчик планирует значительно нарастить производство детекторов обнаружения дронов "Булат". Устройство уже поставляется в войска и имеет положительные отзывы, однако объемы поставок крайне низкие. Об этом сообщили в компании 3mx.

На сегодняшний день компания поставила в войска более 3 тысяч детекторов обнаружения беспилотников "Булат", в то время как потребность только одного крупного соединения составляет порядка 20 тысяч таких устройств. Сейчас компания расширяет производство, набирая специалистов, чтобы в дальнейшем закрыть потребности войск в зоне СВО.

Сейчас нами отгружено в зону СВО уже примерно 3 тысячи детекторов для российских военных - это очень мало. Мы общались с представителем военного руководства, который оценил потребность подобной техники для воинского объединения, например, армии, в 20 тысяч единиц. Мы готовы обеспечить это количество

- приводит ТАСС слова представителя компании.

Детекторы обнаружения дронов "Булат". Источник: topwar.ru

Детектор "Булат" работает в пассивном режиме, сканируя радиоэфир на 360 градусов. Он способен обнаружить и идентифицировать основные модели беспилотников, включая FPV-дроны. Дальность обнаружения зависит от местности, на открытом пространстве это 1,5 км, в городе или лесу - 600-800 метров.

Детектор прошел испытания в зоне СВОР, после чего ему расширили спектр обнаруживаемых беспилотников. На данный момент детектор закупается самими военнослужащими, а также различными фондами или спонсорами для определенных подразделений. Минобороны "Булат" не закупает.