Ученые обнаружили альтернативный источник пищи на случай ядерной войны

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В последнее время все больше экспертов обсуждают последствия для человечества гипотетической ядерной войны. Данная тема стала актуальной на фоне сильнейшего геополитического кризиса, который весь мир переживает прямо сейчас.

Стоит отметить, что многие специалисты категорически отвергают возможность ядерной войны, так как страны, обладающие соответствующим оружием, прекрасно осознают ее последствия.

Между тем ученые все же решили оценить риски, которые возникнут при наихудшем для человечества сценарии, и даже обнаружили альтернативный источник пищи на случай ядерной войны.

Согласно расчетам группы международных исследователей, обмен ударами между Россией и США, которые являются владельцами почти 90% всего ядерного оружия, может привести к резкому падению мирового производства калорий, масштабы которого могут превысить 90 процентов. Это обусловлено тем, что в атмосферу Земли будет выброшено до 150 млн метрических тонн сажи, которая станет препятствием для проникновения солнечных лучей и тем самым снизит общую температуру поверхности нашей планеты примерно на 9 градусов по Цельсию. Свои расчеты специалисты опубликовали в статье для журнала Earth's Future.

В то же время ученые полагают, что у человечества есть шанс на выживание. Ранее считалось, что те, кого не убьет температура и радиация от ядерного взрыва, погибнут от голода.

Однако исследователи пришли к выводу, что первые 14 месяцев после гипотетической ядерной войны люди могли бы питаться водорослями, выращенными в Мексиканском заливе по всему Восточному побережью США. Данных запасов, по мнению специалистов, хватило бы, чтобы прокормить 1,4 млрд человек, а также обеспечить 50% текущего производства биотоплива и 10% кормов для животных.