Войти
Военное обозрение

Ученые обнаружили альтернативный источник пищи на случай ядерной войны

347
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В последнее время все больше экспертов обсуждают последствия для человечества гипотетической ядерной войны. Данная тема стала актуальной на фоне сильнейшего геополитического кризиса, который весь мир переживает прямо сейчас.

Стоит отметить, что многие специалисты категорически отвергают возможность ядерной войны, так как страны, обладающие соответствующим оружием, прекрасно осознают ее последствия.

Между тем ученые все же решили оценить риски, которые возникнут при наихудшем для человечества сценарии, и даже обнаружили альтернативный источник пищи на случай ядерной войны.

Согласно расчетам группы международных исследователей, обмен ударами между Россией и США, которые являются владельцами почти 90% всего ядерного оружия, может привести к резкому падению мирового производства калорий, масштабы которого могут превысить 90 процентов. Это обусловлено тем, что в атмосферу Земли будет выброшено до 150 млн метрических тонн сажи, которая станет препятствием для проникновения солнечных лучей и тем самым снизит общую температуру поверхности нашей планеты примерно на 9 градусов по Цельсию. Свои расчеты специалисты опубликовали в статье для журнала Earth's Future.

В то же время ученые полагают, что у человечества есть шанс на выживание. Ранее считалось, что те, кого не убьет температура и радиация от ядерного взрыва, погибнут от голода.

Однако исследователи пришли к выводу, что первые 14 месяцев после гипотетической ядерной войны люди могли бы питаться водорослями, выращенными в Мексиканском заливе по всему Восточному побережью США. Данных запасов, по мнению специалистов, хватило бы, чтобы прокормить 1,4 млрд человек, а также обеспечить 50% текущего производства биотоплива и 10% кормов для животных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
04.11.2019
Мечты о климат-контроле
10.09.2019
Запрет снят? Украинцы пролетят над Россией
30.04.2019
Развод по-американски: почему Трамп решил отказаться от ядерного оружия (Корреспондент, Украина)
17.04.2019
Геометрия безопасности
10.07.2017
Бункеры Путина. Доклад Пентагона о мощи России
24.03.2015
Технологии будущего и вооружения России
24.11.2014
Владимир Козин: «Президент США зациклен на гонке вооружений»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ