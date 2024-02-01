МиГ-29 был настолько грозным истребителем, что его купила Америка (The National Interest, США)

Истребитель МиГ-29 был создан как противовес американским F-16 и стяжал признание и зависть заокеанских военных, пишет TNI. Он был настолько грозным, что после распада Советского Союза США приобрели партию этих истребителей.

Русские создали истребитель МиГ-29, чтобы дать ответ лучшим натовским самолетам, такими как F-15 и F-16.

В годы холодной войны гонка вооружений между США и Советским Союзом шла безумными темпами. Две державы старались превзойти друг друга во всех видах вооружения: от подводных лодок до танков, от зенитно-ракетных комплексов до самолетов.

Тогда СССР поставил во главу угла разработку истребителя, который смог бы составить конкуренцию американским машинам четвертого поколения, в том числе, F-15 Eagle компании McDonnell Douglas и F-16 Fighting Falcon компании General Dynamics. Результатом этих усилий стал истребитель МиГ-29, вызвавший серьезные опасения у Североатлантического альянса.

История МиГ-29

В 1960-х годах СССР и США начали соперничество в попытке создать более современные истребители. Когда во время войны во Вьетнаме ВВС США столкнулись с серьезными проблемами в воздушных боях с советскими МиГ-17, военное командование начало применять многоцелевой самолет F-3 Phantom.

СССР в ответ разработал МиГ-23. К концу десятилетия кульминацией американской программы стало появление F-15 Eagle. Стремясь создать равный по характеристикам или даже более передовой самолет, Советы снова поставили перед собой приоритетную задачу — разработать новый истребитель для завоевания превосходства в воздухе.

В начале 1970-х советские инженеры приступили к созданию двух разных типов истребителей. Су-27 стал для советских ВВС основным истребителем, он выполнял опасную задачу по глубокому противодействию авиации Организации Североатлантического договора.

МиГ-29 имеет меньшие размеры. Создавали его на замену МиГ-23 в качестве самолета фронтовой авиации. В целом по своим летно-техническим характеристикам МиГ-29 отвечал многим требованиям советского Генерального штаба, предъявляемым к современному истребителю. Имея максимальную скорость 2,25 Маха, он был исключительно быстрым самолетом. Длина МиГ-29 чуть больше 17 метров, а размах крыла — 11, 4 метра.

Если говорить о вооружении, МиГ-29 — очень грозная машина. У него семь узлов подвески, и он может нести самое разное оружие, в том числе, две ракеты класса "воздух — воздух" средней дальности Р-27, шесть ракет класса "воздух — воздух" малой дальности Р-60 и Р-73, авиационные бомбы и неуправляемые ракеты.

Имеется два варианта ракет среднего радиуса действия Р-27, о чем пишет издание Airforce Technology: "Р-27Р имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения и инерциальную навигационную систему с управлением по радиосвязи. А ракета Р-27Т оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Эта ракета способна осуществлять перехват целей на скорости до 3 500 километров в час, на высотах от 20 метров до 27 километров. Максимальное расстояние по вертикали между самолетом и целью составляет 10 километров".

Кроме мощного вооружения МиГ-29 обладает и другими исключительно важными усовершенствованиями. Этот истребитель советской эпохи оснащен первой в мире нашлемной системой прицеливания, что обеспечивает его широкое боевое применение.

После распада СССР Соединенные Штаты случайно узнали, что Исламская Республика Иран хочет закупить партию МиГ-29. Американское военное командование и само очень хотело заполучить столь мощные истребители, и его встревожили планы Тегерана по их приобретению и эксплуатации.

В конечном итоге США приобрели МиГ-29 в рамках программы по совместному уменьшению угрозы, которую проводило министерство обороны.

Автор: Майя Карлин (Maya Carlin), пишет для National Interest на тему национальной безопасности, работает аналитиком в Центре политики безопасности (Center for Security Policy). Ее материалы публикуют самые разные издания, в том числе, National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel.