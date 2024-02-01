Войти
ИноСМИ

МиГ-29 был настолько грозным истребителем, что его купила Америка (The National Interest, США)

353
0
0
Группа истребителей МиГ-29
Группа истребителей МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Куденко

Истребитель МиГ-29 был создан как противовес американским F-16 и стяжал признание и зависть заокеанских военных, пишет TNI. Он был настолько грозным, что после распада Советского Союза США приобрели партию этих истребителей.

Русские создали истребитель МиГ-29, чтобы дать ответ лучшим натовским самолетам, такими как F-15 и F-16.

В годы холодной войны гонка вооружений между США и Советским Союзом шла безумными темпами. Две державы старались превзойти друг друга во всех видах вооружения: от подводных лодок до танков, от зенитно-ракетных комплексов до самолетов.

Тогда СССР поставил во главу угла разработку истребителя, который смог бы составить конкуренцию американским машинам четвертого поколения, в том числе, F-15 Eagle компании McDonnell Douglas и F-16 Fighting Falcon компании General Dynamics. Результатом этих усилий стал истребитель МиГ-29, вызвавший серьезные опасения у Североатлантического альянса.

История МиГ-29

В 1960-х годах СССР и США начали соперничество в попытке создать более современные истребители. Когда во время войны во Вьетнаме ВВС США столкнулись с серьезными проблемами в воздушных боях с советскими МиГ-17, военное командование начало применять многоцелевой самолет F-3 Phantom.

СССР в ответ разработал МиГ-23. К концу десятилетия кульминацией американской программы стало появление F-15 Eagle. Стремясь создать равный по характеристикам или даже более передовой самолет, Советы снова поставили перед собой приоритетную задачу — разработать новый истребитель для завоевания превосходства в воздухе.

В начале 1970-х советские инженеры приступили к созданию двух разных типов истребителей. Су-27 стал для советских ВВС основным истребителем, он выполнял опасную задачу по глубокому противодействию авиации Организации Североатлантического договора.

МиГ-29 имеет меньшие размеры. Создавали его на замену МиГ-23 в качестве самолета фронтовой авиации. В целом по своим летно-техническим характеристикам МиГ-29 отвечал многим требованиям советского Генерального штаба, предъявляемым к современному истребителю. Имея максимальную скорость 2,25 Маха, он был исключительно быстрым самолетом. Длина МиГ-29 чуть больше 17 метров, а размах крыла — 11, 4 метра.

Если говорить о вооружении, МиГ-29 — очень грозная машина. У него семь узлов подвески, и он может нести самое разное оружие, в том числе, две ракеты класса "воздух — воздух" средней дальности Р-27, шесть ракет класса "воздух — воздух" малой дальности Р-60 и Р-73, авиационные бомбы и неуправляемые ракеты.

Имеется два варианта ракет среднего радиуса действия Р-27, о чем пишет издание Airforce Technology: "Р-27Р имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения и инерциальную навигационную систему с управлением по радиосвязи. А ракета Р-27Т оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Эта ракета способна осуществлять перехват целей на скорости до 3 500 километров в час, на высотах от 20 метров до 27 километров. Максимальное расстояние по вертикали между самолетом и целью составляет 10 километров".

Кроме мощного вооружения МиГ-29 обладает и другими исключительно важными усовершенствованиями. Этот истребитель советской эпохи оснащен первой в мире нашлемной системой прицеливания, что обеспечивает его широкое боевое применение.

После распада СССР Соединенные Штаты случайно узнали, что Исламская Республика Иран хочет закупить партию МиГ-29. Американское военное командование и само очень хотело заполучить столь мощные истребители, и его встревожили планы Тегерана по их приобретению и эксплуатации.

В конечном итоге США приобрели МиГ-29 в рамках программы по совместному уменьшению угрозы, которую проводило министерство обороны.

Автор: Майя Карлин (Maya Carlin), пишет для National Interest на тему национальной безопасности, работает аналитиком в Центре политики безопасности (Center for Security Policy). Ее материалы публикуют самые разные издания, в том числе, National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Иран
Россия
США
Продукция
F-15
F-16
МиГ-23
Су-27
Компании
General Dynamics
MD Helicopters
Похожие новости
25.09.2023
Лучшие боевые самолеты мира: top -10
02.04.2018
Изображая русских. Чем занимаются американские "летчики-оборотни"
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
17.07.2017
Даже муха не пролетит
16.09.2016
Пять лучших (и худших) боевых самолетов всех времен (The National Interest, США)
15.01.2008
Истребители "вероятного союзника"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ