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ЦАМТО

Diehl Defense заключила контракт на поставку ЗРК IRIS-T SLM ВС Словении

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Источник изображения: Фото: Diehl Defense

ЦАМТО, 31 января. Diehl Defense подписала с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) контракт на поставку ЗРК IRIS-T SLM для ВС Словении.

Контракт заключен в рамках европейской инициативы ESSI (European Sky Shield Initative).

Заказ включает поставку одной батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, в состав которой войдут РЛС, тактический командный центр и четыре пусковые установи с ракетами IRIS-T SL. Соглашение также включает логистическую поддержку поставленной техники.

ESSI – это инициированный Германией в августе 2022 года проект, направленный на создание и укрепление европейской интегрированной наземной системы противовоздушной обороны. Целями ESSI являются улучшение совместимости ВС европейских стран с НАТО посредством совместных закупок. На данный момент о намерении присоединиться к проекту заявили 19 европейских государств, в том числе Австрия и Швейцария, а также 17 стран НАТО. Ряд других государств выразили свою заинтересованность. После Германии, Эстонии и Латвии, Словения является четвертой страной, подписавшей с Diehl Defense контракт на поставку системы IRIS-T SLM в рамках проекта ESSI.

При этом Словения первой смогла заключить стандартизированный контракт на приобретение оборудования в рамках ESSI. Это будет способствовать как ускорению закупок, так и унификации техники.

Как заявлено, чтобы обеспечить синхронизированную поставку ЗРК IRIS-T SLM странам ESSI, Diehl Defense распределила производственные слоты среди заинтересованных стран таким образом, что система будет поставлена в Словению в установленные сроки.

Благодаря этой закупке ВС Словении рассчитывают укрепить систему ПВО страны. Это первый ЗРК средней дальности в их составе. Планируется закупка дополнительных систем.

ЗРК IRIS-T SLM предназначен для перехвата самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БЛА противника на дальностях до 40 км и высотах до 20 км. Батарея SLM IRIS-T состоит из пусковых установок, РЛС и тактического командного центра. Эти компоненты дополняют вспомогательные элементы, включая мастерскую, склад запасных частей и машины пополнения боезапаса. Система отличается высокой тактической мобильностью, возможностью одновременного поражения нескольких целей.

В настоящее время поставленные властями Германии в качестве военной помощи ЗРК IRIS-T SLM применяются ВСУ в ходе конфликта на Украине.

IRIS-T SLM также должна стать "ядром" новой "Системы противовоздушной обороны малой и ближней дальности" (NNbS) ВС Германии.

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