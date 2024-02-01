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РИА Новости

Разработчик рассказал о преимуществах подлодок проекта 677 "Лада"

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Подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 "Лада" перед спуском на воду
Подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 "Лада" перед спуском на воду.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

Разработчик: cкрытность подлодок 677 "Лада" в разы выше их предшественников

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Скрытность неатомных подлодок проекта 677 "Лада" в разы выше их предшественников, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной субмарины - Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит.

Первая серийная подлодка проекта 677 ("Лада") "Кронштадт", построенная на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург), готовится к передаче в состав ВМФ России.

"По параметру скрытности эта подводная лодка в несколько раз превосходит предшественников. Крайне малую шумность лодки обеспечивает специально созданное для нее оборудование. А широкое применение современных средств акустической защиты, наружное противогидролокационное покрытие, тщательно спроектированные обводы корпуса работают на ее малую заметность", - сказал Вильнит в интервью "Российской газете".

Гендиректор Рубина отметил, что подлодки проекта 677 обладают "очень мощными" гидроакустическим комплексом, ракетно-торпедным и радиоэлектронным вооружением.

"Хочу сделать акцент на гидроакустике "Лады": это не просто более широкий диапазон акустических волн, это существенно большая дальность обнаружения целей. Чтобы добиться этого результата, пришлось приложить много усилий", - сказал Вильнит.

Разработчик пояснил, что гидроакустика, которая способна улавливать более малошумные цели, "осматривая" большой объем водной среды, закономерно улавливает и заметно больше посторонних шумов - помех. Чтобы выделить полезный сигнал из помехи, требуется "высокоскоростная" система обработки гидроакустических данных. Кроме того, нужно классифицировать цель, определить ее скорость, глубину и направление движения.

"Для "Лады" такая задача решена, и мы это подтвердили в процессе опытной эксплуатации головного корабля. Если подводную лодку 877-го проекта, созданную на "Адмиралтейских верфях", называли "Черной дырой", то эту можно по праву назвать "Невидимкой", - рассказал Вильнит.

По его словам, головная подлодка проекта "Санкт-Петербург" успешно обнаруживала малошумные атомные и неатомные субмарины других проектов, а также надводные цели, скрытно следила за ними в течение продолжительного времени.

"Кронштадт" – подводная лодка проекта 677 "Лада". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
677 Лада
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