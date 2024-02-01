СМИ: НАТО напрасно пытается манипулировать Тайванем ради помощи Украине

По информации Global Times, генсек альянса Йенс Столтенберг пытается увязать украинский конфликт с тайваньским вопросом, чтобы "придать вес байкам о "китайской угрозе" и убедить США сохранить подде...

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напрасно пытается манипулировать тайваньским вопросом, чтобы заручиться поддержкой западной общественности для оказания поддержки Киеву в конфронтации с Москвой. Такую точку зрения приводит газета Global Times со ссылкой на мнения китайских экспертов.

Столтенберг пытается увязать Украину с тайваньским вопросом, чтобы "придать вес байкам о "китайской угрозе" и убедить Соединенные Штаты сохранить поддержку Украине", говорится в статье издания. По мнению газеты, главе Североатлантического альянса будет сложно смягчить усталость США и Запада от поддержки Украины, "сколько бы он ни акцентировал внимание на "угрозах, исходящих от Китая и России".

Газета приводит мнение аналитика Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэна, который отмечает, что украинская проблема и вопрос Тайваня в корне отличаются друг от друга. "В США и на Западе растет обеспокоенность по поводу поддержки Украины: многие опасаются, что она дорого обойдется соответствующим странам, - считает он. - В противовес ослабевающему интересу к украинскому кризису многие американские политики переключили свое внимание на тайваньский вопрос".

Эксперт отметил, что в случае победы на президентских выборах в США бывшего американского лидера Дональда Трампа, по всей видимости, будет возрождена политика "Америка прежде всего", которая может означать полное прекращение помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. По словам Цуй Хэна, Столтенберг пытается успеть заручиться поддержкой Вашингтона до того, как пройдет всеобщее голосование.

Ссылаясь на мнение политологов КНР, авторы издания подчеркивают, что "настойчивая тактика НАТО, направленная на обострение напряженности и разжигание конфликтов по всему миру, лишь дестабилизирует ситуацию в регионе".

Как заявил 29 января Столтенберг в ходе своего визита в Вашингтон, победа России на Украине якобы может подтолкнуть Китай к применению силы в отношении Тайваня. Он потребовал от США продолжить оказывать поддержку киевскому режиму, чтобы "подорвать военный потенциал РФ" и обезопасить Североатлантический альянс.