«Металлолом можно»: Президент Эквадора подтвердил передачу советской техники США, несмотря на предупреждение России

Эквадор передаст старую советскую технику Соединенным Штатам, несмотря на предупреждения России о недопустимости таких действий. Об этом заявил президент страны Даниэль Нобоа.

В интервью телеканалу Ecuavisa эквадорский лидер заявил, что Россия наложила запрет на передачу другим странам советской техники, стоящей на вооружении армии Эквадора, но власти нашли выход. По словам Нобоа, запрет распространяется только на военную технику, а на металлолом нет. А поскольку вся техника давно превратилась в металлолом, она отправится в США.

Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно

- заявил Нобоа добавив, что Москва заняла не совсем "адекватную позицию" и могла бы пойти навстречу Эквадору, поскольку у них происходят "масштабные беспорядки".

Ранее сообщалось, что власти Эквадора готовы передать американцам старую советскую военную технику, как предполагается, для последующих поставок Украине. Взамен Эквадору пообещали "современные вооружения" на 200 млн. долларов. Россия предупредила о недопустимости таких действий, но 200 млн. все же перевесили.

Согласно открытым источникам, на вооружении армии Эквадора стоят несколько вертолетов Ми-17, советские РСЗО "Град" и чехословацкие аналоги RM-70, ЗРК "Оса", ПЗРК "Игла" и ЗУ-23, гранатометы РПГ-7. Что из этого будет передано американцам не известно.