Войти
Военное обозрение

Франко-итальянская компания продемонстрировала процесс сборки модулей первой частной космической станции

342
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После начала спецоперации и введения Западом против РФ и российских компаний множества санкций в качестве одной из ответных мер государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» практически полностью свернула сотрудничество с американским NASA и Европйеским космическим агентство (ЕКА).

Кроме того, глава ГК «Роскосмос» Юрий Борисов, сразу после назначения на эту должность летом 2022 года, объявил о решении России выйти из проекта по эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. В США рассчитывали, что сотрудничество с РФ по МКС будет продолжаться минимум до 2030 года. Позднее, весной прошлого года, было заявлено, что страны-участницы программы МКС поддержали продление работы станции после 2024 года, Россия намеревается продолжить совместную эксплуатацию станции до 2028 года.

В мае 2022 года ГК «Роскосмос» и РКК «Энергия» заключили контракт на 2,69 млрд рублей на разработку эскизного проекта российской орбитальной станции (ОКР «Создание космического комплекса российской орбитальной станции»). Работы по проектированию и строительству РОС находят на личном контроле президента РФ Владимира Путина.

Предполагается, что после 2030 года МКС будет выведена из эксплуатации и затоплена, как это ранее произошло с советско-российской космической станцией «Мир». В этой связи США и Европа уже предпринимают шаги по созданию собственной независимой от российского участия орбитальной станции, привлекая для этого частные компании.

Крупнейший в Европе производитель спутников франко-итальянская аэрокосмическая компания Thales Alenia Space летом 2021 года сообщила о подписании окончательного контракта с американской частной корпорацией-разработчиком космической инфраструктуры Axiom Space на разработку двух ключевых герметичных элементов первой в мире коммерческой космической станции.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что запуск новых модулей и стыковка с Международной космической станцией будет произведен в 2026 году, что знаменует рождение нового сегмента МКС — станции Axiom. Стоимость контракта составляет 110 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе на сайте Thales Alenia Space.

После вывода из эксплуатации МКС модули Axiom отделятся и будут функционировать как коммерческая космическая станция следующего поколения, находящаяся в свободном полете. Как отмечается в пресс-релизе, эти бывшие сегменты МКС, состоящие из лаборатории и жилой инфраструктуры, станут основой для будущей автономной американо-европейской орбитальной станции.

Источник изображения: topwar.ru

Компания Thales Alenia Space показала кадры предварительной сборки модулей, которые после ее завершения будут доставлены в Хьюстон. Если планы не будут сорваны, то к МКС первых четырех участников частной миссии доставит космический корабль Crew Dragon. Предполагается, что среди ее участников окажутся первые астронавты из Саудовской Аравии, которые в настоящее время проходят подготовку в Космическом центре НАСА им. Кеннеди. После прекращения эксплуатации и вывода с орбиты МКС, Axiom должна стать первой частной орбитальной станцией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Компании
ESA (ЕКА)
Leonardo
NASA
Thales
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МКС
Похожие новости
12.08.2022
Участники МКС подтвердили готовность работать над ее использованием после 2024 года
28.07.2022
NASA заявили, что международное взаимодействие является ключевым аспектом работы МКС
29.04.2021
Туристом на орбиту
27.01.2021
Der Standard (Австрия): Россия вновь отказалась от участия в программе «Артемида»
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ