Франко-итальянская компания продемонстрировала процесс сборки модулей первой частной космической станции

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После начала спецоперации и введения Западом против РФ и российских компаний множества санкций в качестве одной из ответных мер государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» практически полностью свернула сотрудничество с американским NASA и Европйеским космическим агентство (ЕКА).

Кроме того, глава ГК «Роскосмос» Юрий Борисов, сразу после назначения на эту должность летом 2022 года, объявил о решении России выйти из проекта по эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. В США рассчитывали, что сотрудничество с РФ по МКС будет продолжаться минимум до 2030 года. Позднее, весной прошлого года, было заявлено, что страны-участницы программы МКС поддержали продление работы станции после 2024 года, Россия намеревается продолжить совместную эксплуатацию станции до 2028 года.

В мае 2022 года ГК «Роскосмос» и РКК «Энергия» заключили контракт на 2,69 млрд рублей на разработку эскизного проекта российской орбитальной станции (ОКР «Создание космического комплекса российской орбитальной станции»). Работы по проектированию и строительству РОС находят на личном контроле президента РФ Владимира Путина.

Предполагается, что после 2030 года МКС будет выведена из эксплуатации и затоплена, как это ранее произошло с советско-российской космической станцией «Мир». В этой связи США и Европа уже предпринимают шаги по созданию собственной независимой от российского участия орбитальной станции, привлекая для этого частные компании.

Крупнейший в Европе производитель спутников франко-итальянская аэрокосмическая компания Thales Alenia Space летом 2021 года сообщила о подписании окончательного контракта с американской частной корпорацией-разработчиком космической инфраструктуры Axiom Space на разработку двух ключевых герметичных элементов первой в мире коммерческой космической станции.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что запуск новых модулей и стыковка с Международной космической станцией будет произведен в 2026 году, что знаменует рождение нового сегмента МКС — станции Axiom. Стоимость контракта составляет 110 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе на сайте Thales Alenia Space.

После вывода из эксплуатации МКС модули Axiom отделятся и будут функционировать как коммерческая космическая станция следующего поколения, находящаяся в свободном полете. Как отмечается в пресс-релизе, эти бывшие сегменты МКС, состоящие из лаборатории и жилой инфраструктуры, станут основой для будущей автономной американо-европейской орбитальной станции.

Источник изображения: topwar.ru

Компания Thales Alenia Space показала кадры предварительной сборки модулей, которые после ее завершения будут доставлены в Хьюстон. Если планы не будут сорваны, то к МКС первых четырех участников частной миссии доставит космический корабль Crew Dragon. Предполагается, что среди ее участников окажутся первые астронавты из Саудовской Аравии, которые в настоящее время проходят подготовку в Космическом центре НАСА им. Кеннеди. После прекращения эксплуатации и вывода с орбиты МКС, Axiom должна стать первой частной орбитальной станцией.