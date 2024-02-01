Шойгу подчеркнул необходимость увеличения объемов выпуска и ремонта САУ

Шойгу: необходимо увеличить объемы выпуска и ремонта самоходных артустановок

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта самоходных артиллерийских установок, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ в Екатеринбурге. В ходе подведения итогов работы на предприятии Шойгу отметил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии – это поручение президента.

"Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента", - сказал Шойгу на совещании с руководством предприятий.

Министр отметил, что выполнение поручения президента связано с боевой работой. "Выполнять это надо. Потому что все эти поручения, они так или иначе связаны с совершенно конкретной работой – работой на поле боя", - сказал он.

Министр обороны РФ подчеркнул, что новые САУ крайне востребованы, и необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

"Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ по итогам работы на предприятии отметил, что изменения произошли серьезные, кардинальные. "Появилось много нового оборудования. Естественно, в связи с этим существенно увеличены объемы производства", - сказал он.

Отдельно министр обратил внимание на работы по производству новых самоходных артиллерийских установок.

"Отдельно – это новые работы по самоходной артиллерии. Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка", - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства также отметил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне специальной военной операции.

Рабочие предприятия в сборочных цехах доложили министру обороны РФ, что средняя заработная плата рабочего на заводе составляет около 130 тысяч рублей в зависимости от квалификации.