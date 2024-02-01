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ТАСС

Шойгу потребовал вовремя поставлять номенклатуру снарядов для "Коалиции-СВ"

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Управляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд "Краснополь".
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь

Группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания на полигонах и в зоне спецоперации, отметил российский министр обороны

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал вовремя поставлять боеприпасы для новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ".

"У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка", - указал министр в ходе инспекции "Уралтрансмаша" в Екатеринбурге, где приступили к выпуску новых гаубиц.

Шойгу отметил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне спецоперации. 

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Уралтрансмаш
Персоны
Шойгу Сергей
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