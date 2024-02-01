Переданные Украине танки «Леопард 1А5» получили американские картечные снаряды

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Первые танки «Леопард 1А5» прибыли на Украину довольно давно, так что обсудить их успели вдоль и поперёк. Но несколько дней назад в репортаже украинского youtube-канала Hromadske засветился «Леопард» с необычными снарядами в боекомплекте. Это американские картечные выстрелы М1040, которые по сути превращают танк в самоходный сверхмощный дробовик. Причём разрабатывались они в первую очередь для колёсной бронемашины M1128 «Страйкер», так что их появление на немецком «Леопарде» скорее импровизация.

Картечные выстрелы для бронемашин «Страйкер» и танков «Абрамс» появились по опыту войны в Ираке. По задумке, они должны защищать технику в ближнем бою, эффективно поражая пехоту. Выстрел M1040 калибра 105 мм содержит около 2 тысяч вольфрамовых шариков, которые выстреливаются с начальной скоростью в 1041 м/с. Разлетаясь конусом, они уничтожают открыто расположенную живую силу противника, поражают расчёты ПТРК и буквально превращают небронированную технику в решето. Однако дальность эффективной стрельбы невысока и составляет всего 300-500 метров.

Опытное производство выстрелов M1040 началось в 2003 году, но на сегодня они уже устарели. Современные реалии таковы, что даже танки с хорошей бронёй слишком уязвимы в ближнем бою, не говоря о «Леопардах» с их слабой защитой. Никакой картечью это не исправить, поскольку проблемы живучести бронетехники лежат в другой плоскости. А для стрельбы на дальние дистанции, тем более из закрытых позиций, экзотичные снаряды полностью бесполезны. Их стоит рассматривать разве что как запасную меру в ближнем бою.

Впрочем, помимо прямого назеначения, снаряд успешно косит заросли деревьев и кустарника, вырывает проволочные заграждения и уничтожает некоторые противотанковые препятствия. Кроме того, картечь может проделывать проходы с человеческий рост в бетонных заботах и стенах, помогая пехоте идти на штурм. И это один из наиболее вероятных вариантов использования боеприпасов.

Тем не менее, о точной причине передачи этих снарядов американцами пока говорить нельзя. Вполне возможно, они сами понимают их сомнительную боевую ценность в современном бою и попросту освобождают склады на фоне постепенного снятия с вооружения их носителей в лице М1128 «Страйкер».