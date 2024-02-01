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ТАСС

В зону спецоперации поставили более 3 тыс. детекторов беспилотников "Булат"

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Детекторы обнаружения дронов "Булат"
Детекторы обнаружения дронов "Булат".
Источник изображения: topwar.ru

Представитель предприятия-разработчика 3mx уточнил, что "это очень мало"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 3 тыс. детекторов дронов "Булат", которые обнаруживают и идентифицируют основные модели БПЛА, поставлено российским военным в зоне специальной военной операции на Украине. Потребность в подобной технике для одного крупного воинского объединения оценивается в 20 тыс. единиц, сообщил ТАСС представитель предприятия-разработчика 3mx.

"Сейчас нами отгружено в зону СВО уже примерно 3 тысячи детекторов для российских военных - это очень мало. Мы общались с представителем военного руководства, который оценил потребность подобной техники для воинского объединения, например, армии, в 20 тысяч единиц. Мы готовы обеспечить это количество. С увеличением количества задач растет и потребность в кадрах, поэтому мы ищем схемотехников, программистов встраиваемого и прикладного программного обеспечения и, конечно, конструкторов", - сообщили там.

Как пояснили в 3mx, "Булат" работает в пассивном режиме - ничего не излучая в эфир. Используя всенаправленную антенну, он сканирует радиоэфир на 360 градусов вокруг на дистанцию до 1,5 км, обнаруживая и идентифицируя основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО, в том числе DJI, Autel и FPV-дроны. Дистанция обнаружения беспилотников зависит от условий применения устройства, у последней на этот момент третьей версии "Булата" - примерно до 1,5 км в открытом поле, в лесу или городе расстояние - 600-800 м. "В условиях, когда в зоне действия летает множество дронов, у нас есть режим FPV, он отключает детекцию беспилотников DJI и Autel (используются в основном для разведки местности, - прим. ТАСС) и оставляет только отслеживание дронов-камикадзе, которые управляются от первого лица", - уточнили в компании.

По словам разработчиков, детектор прошел тестирование в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ. "Были тесты и полевые испытания, все пожелания военных мы отработали разработкой дополнительного модуля, который увеличивает спектр обнаруживаемых беспилотников. Технический прогресс не останавливается, противник постоянно совершенствует свои средства поражения, в том числе, создавая новые типы БПЛА, поэтому мы непрерывно анализируем новые и новые угрозы, возникающие в зоне СВО, и адаптируем к ним свою технику", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас закупка детекторов у компании проводится за счет средств самих военнослужащих, а также фондов и спонсоров, которые закупают для россиян в зоне СВО эту технику. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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