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ТАСС

Ростех: работы над перспективным стратегическим ракетоносцем идут согласно графику

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Российский бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель)
Российский бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель).
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Заложенные в техзадание необходимые заказчику параметры самолета будут выдержаны, подчеркнули в госкорпорации

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Работы над перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА) идут в соответствии с графиком, необходимые военному ведомству параметры самолета будут выдержаны. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха ведет работы по проекту ПАК ДА в утвержденном план-графиком режиме. Заложенные в техзадание необходимые заказчику параметры самолета будут выдержаны", - сообщили там.

В декабре 2023 года в Ростехе рассказывали о работах по созданию испытательной базы и стендового оборудования для испытания авиационных пусковых устройств комплекса. Ранее глава комитета по обороне и безопасности СФ Виктор Бондарев сообщал о том, что начало поставок дальнего бомбардировщика на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета. 

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Бондарев Виктор
Проекты
ГЗЛА
ПАК ДА
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