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ТАСС

JAXA сообщило об отсутствии проблем с подзарядкой у первого японского модуля SLIM

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Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов
Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов.
Источник изображения: Wikimedia Commons

В ходе последнего рабочего сеанса аппарат с помощью спектроскопической камеры провел анализ лунного грунта в районе посадки, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Совершивший 20 января посадку на Луне первый японский лунный модуль SLIM в настоящее время больше не испытывает проблем с выработкой энергии от солнечных элементов и функционирует в нормальном режиме. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Пока что выработка электроэнергии от солнечных элементов в норме, и SLIM без проблем работает от энергии, получаемой с помощью солнечных батарей", - отметили в ведомстве.

Работу аппарата удалось восстановить 29 января, вероятно, из-за смены угла падения солнечных лучей на Луну.

Как отмечает JAXA, в ходе последнего 12-часового рабочего сеанса модуль с помощью спектроскопической камеры провел анализ лунного грунта в районе посадки. Японские специалисты присвоили названия некоторым крупным камням, находящимся поблизости от аппарата, используя при этом породы собак, таких как бигль, акита-ину.

Через несколько часов после посадки 20 января, примерно в 00:20 по токийскому времени (18:20 мск 19 января), аппарат был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора.

Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это смогли сделать СССР, Индия, Китай и США. Аппарат удалось посадить всего в 55 метрах от намеченной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны. Таким образом, специалисты JAXA выполнили поставленную задачу, обеспечив сверхточную посадку в радиусе не более 100 м от заданной цели.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. Планировалось, что после прилунения каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Робот LEV-1 высотой 30 см применяет пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Робот LEV-2 имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 граммов. 

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