Подавленное состояние: почему США нечего противопоставить хуситам

Американцы впервые за долгие годы столкнулись с подобным противником, отмечают эксперты

США еще долго не смогут предотвратить ракетные обстрелы со стороны хуситов в Красном море — у них нет опыта борьбы с противником, обладающим серьезным арсеналом противокорабельных ракет, уверены эксперты. Чтобы обезопасить торговые пути и свои военные корабли, американцы должны значительно нарастить группировку, подавить ПВО хуситов, обнаружить и уничтожить пусковые установки, которые зачастую расположены в горных районах. Всё это — дело не одного месяца. Между тем, министр обороны «Ансар Алла» Мохамед аль-Атифи 30 января заявил, что движение готово к длительному противостоянию с США и Великобританией.

Четыре вида угроз

Йеменские хуситы готовы к длительному противостоянию «с силами тирании» — США и Великобританией — в Красном море, заявил 30 января министр обороны движения «Ансар Алла» Мохамед аль-Атифи. Это выступление последовало после двух резонансных атак.

29 января хуситы запустили ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller в Аденском заливе — он оказывает логистическую поддержку американскими силами, наносящим удары по Йемену. А 26 января «Ансар Аллах» признало атаку на принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Marlin Luanda. Было зафиксировано прямое попадание.

Нефтяной танкер Marlin Luanda Источник изображения: Фото: REUTERS

Это стало своеобразным ответом на действия американских и британских вооруженных сил, которые начиная с 12 января нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене. Декларировалось, что цели удара — обеспечение безопасности судоходства в Аденском заливе, но уже очевидно, что они не достигнуты. Несмотря на свое технологическое превосходство, американцы не смогут гарантировать безопасность и своих военных кораблей и гражданских судов в этом регионе, полагают эксперты.

Со стороны хуситов в Красном море исходят четыре угрозы: летающие дроны, морские беспилотники, крылатые и баллистические противокорабельные ракеты. Для их отражения у ВМС США есть, прежде всего, эсминцы типа Arleigh Burke, которые выполняют конвойные функции. Также они располагают авиацией, переносными средствами противовоздушной обороны и другими огневыми средствами, которые они могут размещать на вспомогательных кораблях.

— Основа военной силы США в регионе — эсминцы Arleigh Burke. Они оснащены системой ПВО Aegis, которая считается весьма совершенной, — пояснил «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Но стрелять по маленьким дронам такими средствами, во-первых, дорого, а во-вторых, ракета может не попасть по беспилотнику в силу его размеров.

Фото: Global Look Press/MC2 Sawyer Connally Источник изображения: iz.ru

Для поражения небольших дронов гораздо эффективнее использовать корабельную артиллерию, пояснил эксперт. Но у нее небольшая дальность действия, а значит, прикрывать значительные площади она не может.

Крылатые ракеты американские средства могут сбивать достаточно эффективно, а вот с баллистическими, обладающими инфракрасной головкой самонаведения, всё гораздо сложнее. При том, что в последних ударах, нанесенных по кораблям, использовались именно они, отметил Дмитрий Корнев.

— Чтобы Aegis сбил такую ракету, необходимо, во-первых, чтобы она находилась в радиусе действия, во-вторых, ее надо отследить, — объяснил эксперт. — А если она маневрирует, поразить ее еще сложнее. Скорее всего, эти ракеты проходят просто незамеченными. Это происходит из-за того, что там недостаточно американских кораблей.

Найти и уничтожить

Второй способ противодействовать атакам хуситов — обнаружить пусковые установки и уничтожить их. На американских эсминцах есть крылатые ракеты «Томагавк», эффективные для решения последней задачи. Но чтобы увидеть цели, надо либо постоянно иметь в воздухе авиацию, либо еще каким-то образом контролировать всю территорию хуситов.

Эсминец Arleigh Burke Источник изображения: Фото: Global Look Press/Samuel Osborn

— США пытаются наносить удары истребителями F/A-18, плюс у британцев есть MRFA Typhoon и базы на Кипре, откуда взлетают их самолеты, — пояснил военный эксперт Юрий Лямин. — Удары по Йемену наносят и с эсминцев ракетами «Томагавк». Иными словами, там находится достаточно серьезная корабельная и авиационная группа. Она перехватывает часть ракет, наносит определенные удары, но этого совершенно недостаточно, чтобы полностью пресечь атаки со стороны хуситов.

Движение «Ансар Аллах» обладает внушительным арсеналом. В частности, противокорабельными ракетами советской разработки типа П-15М «Термит» с дальностью действия до 80 км, а также их китайскими аналогами C-801. Из более современных систем в их запасах иранские Ghader и Ghadir с дальностью 200 и более километров.

Еще большую опасность для американских кораблей представляют самонаводящиеся баллистические Asef и Tankil с дальностью действия до 450–500 км. На вооружении хуситов стоят и крылатые ракеты большой дальности, созданные на основе иранских разработок.

— У них достаточно большая территория, с которой они могут наносить удары, и дальность ракет приличная, — отметил Юрий Лямин. — США используют свои огромные возможности, в частности спутниковую разведку, но они не могут выявить все пусковые установки и места хранения ракет. Тем более контролируемая хуситами часть Йемена не только самая густонаселенная, там есть горы. Они не высокие, но в них вырыты тоннели.

Фото: Global Look Press/Osamah Yahya Источник изображения: iz.ru

При определенных условиях, в частности, при наличии достаточного количества авиации и эсминцев Arleigh Burke, американцы могут попытаться выстроить оборону. Но ее всё равно будут местами пробивать, отмечают эксперты.

— Контролировать всю территорию хуситов американцы, похоже, не могут, — полагает Дмитрий Корнев. — Какой-то процент ракет всё равно будет проходить сквозь такой щит. И способ борьбы с этим у американцев остается только один — наращивание сил, то есть, эскалация.

Опыт, сын ошибок трудных

Одним из факторов, который играет не в пользу американцев и их союзников, эксперты называют отсутствие у них практического опыта противодействия противнику, обладающему таким арсеналом противокорабельных ракет. За последние десятилетия они сталкивались с их применением разве что во время войны в Ираке, но с нынешней интенсивностью это несопоставимо.

— Американцы будут получать опыт в процессе операции против хуситов. В том числе по этой причине она в ближайшее время не прекратится, — прогнозирует Дмитрий Корнев. — Военные США будут анализировать информацию, менять тактику, пробовать разные способы целеуказания. Возможно, они пригонят большие беспилотники, которых у них много. Сейчас они их не применяют, потому что у хуситов серьезная система ПВО. Как только они ее подавят, начнут с помощью ударных высотных беспилотников постепенно контролировать территорию. Вероятность такого развития событий высока.

Нефтяной танкер Marlin Luanda Источник изображения: Фото: REUTERS

Но пока американцы не накопят опыт, их действия будут менее эффективными, считает эксперт.

— Нужно учитывать, что хуситы не один год воевали против коалиции во главе с Саудовской Аравией, у которой тоже было господство в воздухе, — отметил Юрий Лямин. — Поэтому они всегда очень большое внимание уделяли вопросам маскировки.

По словам эксперта, пока ситуация такова, что США не добились никакого результата своими ударами: хуситы продолжают атаковать корабли, а круг целей только расширяется. Если сначала они наносили удары по судам, как-то связанным с Израилем, то сейчас атакуют еще и те, что имеют отношение к Великобритании и США. При этом хуситы могут создать серьезную угрозу и для военных кораблей. Пока американцем удавалось отбиваться, но нельзя исключать, что когда-нибудь ракета прорвется и попадет в эсминец или вспомогательный корабль, отметил Юрий Лямин.

Роман Крецул

Юлия Леонова