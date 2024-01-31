Битва за Арктику: экспансия началась.

ВВС НАТО активно осваивают воздушное пространство Северной Атлантики. «По просьбе» правительства Исландии трижды в год на ротационной основе патрулирование воздушного пространства проводят ВВС стран Североатлантического альянса. На сегодняшний день в Исландии на авиабазе Кефлавик базируются норвежские истребители F-35.

Примечательно то, что целью миссии наблюдения за воздушным пространством является возможность быстрого реагирования. В свою очередь задачами миссии являются: вести мониторинг воздушного движения и воздушного пространства, а также идентификация, регистрация и потенциальное сопровождение неизвестных летательных аппаратов из воздушного пространства Исландии и, при необходимости, за пределами зоны ответственности НАТО. Кроме того, к выполнению этих задач привлечены сотрудники центра управления воздушным движением НАТО в Удеме (Германия).

Необходимо отметить, что США во второй раз возвращаются на этот удаленный остров, размещая там свои силы и средства. Но с какой целью?

Американцы заявили, что вынуждены вновь восстановить базу НАТО Naval Air Station, чтобы справиться с растущей военной активностью России вокруг Исландии. На данный момент на Кефлавике базируются американские самолеты базовой патрульной авиации P-8 Poseidon. Но, основная ее цель – это размещение самолетов стратегической бомбардировочной авиации, в частности, три стратегических бомбардировщика невидимки B-2 Spirit. Недавно они перелетели с континентальной части США в ходе отработки усиления ударной группировки союзных сил в арктических широтах. Также на Кефлавике отметился самолет резервной системы управления и связи Е-6В, который, между прочим, является резервным воздушным командным пунктом Стратегического командования ВС США. Он оснащен автоматизированным комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет и связи с атомными подводными лодками типа «Огайо».

Таким образом, США вернулись в Исландию под флагом НАТО, но уже не с целью обороны острова, а для противодействия развертыванию на тех же коммуникациях в Атлантике сил российского Северного флота, а ключевое место в этом построении, по-прежнему принадлежит авиабазе Кефлавик. Готовность к усилению ударной группировки и решению задач с помощью истребительной авиации возложена на союзников по альянсу.

Необходимо выделить еще один признак подготовки США к окупации арктического региона – это восстановление 11-й воздушно-десантной дивизии, которая была вновь сформирована в июне 2022 года на базе Элмендорф – Ричардсон, штат Аляска. Дивизия получила приставку арктическая и личный состав должен действовать в условиях низких температур.

Сейчас, дивизия укомплектована ВВСТ и личным составом согласно штатов. Стоит отметить, что в суровых условиях вечной мерзлоты первыми начали отрабатывать свои навыки саперные подразделения. Их задача научиться строить импровизированные укрытия и боевые позиции, передвигаться в снегоступах, кроме того саперы должны оценить влияние холода на взрывчатые вещества.

В заключение хотим лишь добавить, что саперные подразделения должны обеспечивать мобильность боевых подразделений, ударных и штурмовых групп в любых условиях обстановки, они первые прибывают в район учений или боевых действий. Таким образом, скоро американцы на деле начнут реализовывать свою амбициозную цель – обеспечить США господство в Арктике.

Сергей Острына