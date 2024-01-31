После встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, которая состоялась 26 января, новый министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш намерен решительно поменять подход к делу. Косиняк-Камыш пообещал не только повысить зарплаты военным, но и позаботится об их индивидуальном снаряжении, включая ботинки и рюкзаки.

«Войско Польское ждут большие перемены, ведь министр обороны объявил, что его ведомство приступает к масштабным закупкам. Однако, на этот раз это не будут разрекламированные танки и гаубицы. Польские войска сосредоточатся на потребностях отдельных военнослужащих», – сообщил бывший польский НГШ генерал Мечислав Гоцул, которого держат при польском генштабе в качестве «говорящей головы».

Гоцул рассказал, что военные склады Польши в значительной степени опустели. Понимая это, новое руководство МО приняло решение активизировать военные закупки. Под эти цели МО Польши получило рекордные 37 млрд евро.

Польский генерал указал, что за время правления предыдущего министра обороны Мариуша Блащака время от времени объявлялось о новых закупках военной техники, однако, их реализация заканчивалась лишь пресс-конференцией.

«Всем понятно, что необходимо снабдить военных ботинками, бронежилетами, хорошими касками, средствами индивидуальной защиты и так далее. Так что мы переходим от болтовни к реальным изменениям. МО действительно берется за элементарные, базовые, но практичные вещи. Все это позволит польским войскам в будущем, если возникнет конфликт, быть готовым к нему. Неважно, сто у нас танков или сто десять. Если вместо этих десяти танков мы купим достойное индивидуальное снаряжение, то обойдемся и без этих десяти танков, а военнослужащий будет уверен, что Польша о нем заботится и с таким снаряжением он может идти на войну», – отмечает Гоцул.

В свою очередь пресс-секретарь минобороны Януш Сеймей сообщил, что «особенно министра интересует приобретение современных касок, так как большинство из них многолетней давности. Это индивидуальное снаряжение военнослужащего чрезвычайно важно, как на учебном полигоне, так и на поле боя. Сегодня это определяющий фактор модернизации и трансформации наших войск».

«Министерство обороны ставит упор на профессиональные войска, которые будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением. Речь идет не о «показухе», а о практических действиях, которые давно назрели. Войска также должны быть готовы к мобилизационному развертыванию, а те, кто будет призван, должны иметь свое индивидуальное снаряжение на самом высоком уровне», – комментирует генерал Гоцул.

«Глядя на Украину, стоит понимать, что война – это не разовый эпизод в несколько дней, а месяцы и даже годы. Поэтому, это очень хорошее, реалистичное и ответственное решение министра. Раньше все сводилось к пиару. Танки, пушки, гаубицы, самолеты. Дела «шли без задоринки», а солдаты как ходили, так и ходят», – добавил Гоцул.

«В последние годы, пожалуй, все европейские страны заботятся об своих военнослужащих гораздо лучше, чем Польша», – подчеркивает Гоцул.

«Я думаю, что дело не только в том, что запасы истощились, но в том, что мы в основном собственными руками «вычистили» склады. Мы отдали даже то, что было вполне сносным, и хоть как-то его можно было использовать. Тем временем огромные деньги выделялись исключительно на закупки вооружения», – комментирует генерал.

«Предыдущее правительство заявило, что у нас будут самые большие «сухопутные войска» в Европе, сравнимые с лучшими армиями мира, в том числе и по индивидуальному оснащению. Короче говоря, военнослужащий на первом месте. Это показала война на Украине», – заключил бывший НГШ Войска Польского.

Таким образом, власти Польши, послушно выполняя волю своих заокеанских хозяев, решились на демонтаж собственных вооруженных сил, передав большую часть боевой техники и артиллерии Украине. Теперь перед польским генеральным штабом стоит задача обеспечения как можно большего числа поляков всем необходимым на поле боя в преддверии возможной мобилизации.

Фактически, Варшава, осознавая сложность быстрого восстановления военной мощи страны, готова прибегнуть к массовой мобилизации населения, планируя снабдить их советскими автоматами, одноразовыми касками и ботинками в связи с их невысокой стоимостью. К каким это привело жертвам среди украинских «добровольцев», отловленных ТЦК все прекрасно знают. Сегодня такая же судьба может подстерегать и поляков.

Николай Астровский