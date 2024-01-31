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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение

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Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение.
Источник изображения: belvpo.com

О том, что у британцев и норвежцев есть прямая заинтересованность и стремление перенести боевые действия на территорию Балтийского моря, мы рассказывали в наших предыдущих материалах. Об этом, кроме того, пишут и коллеги из РИА Катюша.

Напомним, что украинские минные тральщики «Черкассы» и «Чернигов» класса Sandown до сих пор находятся якобы у берегов Великобритании. Вместе с тем, совсем недавно украинские ВМС от англов официально получили минные заградители HMS Grimsby и HMS Shoreham. На этом все не закончилось.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа 28 января заявил, что киевскому режиму нужны боевые корабли, поэтому ВМС страны будут рады, если Британия передаст им два британских корбаля, которые собираются списать из-за нехватки моряков. Речь идет о фрегатах HMS Argyll и HMS Westminster, которые недавно были отремонтированы.

Стоит так же отметить, что летом прошлого года минобороны Великобритании опубликовало данные, согласно которым из 12 фрегатов типа 23 три – HMS Iron Duke, HMS St Albans и HMS Sutherland – в 2022 году не находились в море вовсе. HMS Argyll провел вдали от порта всего 21 день, а один из шести эсминцев типа 45 – HMS Daring – не выходил в море ни разу после ремонта. Миноносец HMS Dragon покидал порт всего на 18 дней.

Здесь важно понять, что для англичан выходом из сложившейся ситуации может стать передача кораблей Украине, т.к. проблем с моряками у киевского режима не будет – найдут. Более того, Великобритания, считающая на протяжении веков Россию своим главным противником, имеет прямую заинтересованность в этом. А решать экзистенциальный вопрос не своими руками куда проще, надежнее да и безопаснее.

Таким образом, Британия и Норвегия, возглавившие так называемую «новую коалицию по морским возможностям», которая обязуется предоставить Украине корабли и транспортные средства, будут способствовать только дальнейшей эскалации украинского конфликта и выхода его за рамки СВО. Главное на чем сосредоточатся «союзники» – перенос боевых действий в Балтийское море и попытки нанести максимальный ущерб Балтийскому флоту.

Здесь вариантов достаточно – начиная от установки мин на маршрутах следования военных и гражданских кораблей РФ, проведения диверсий на российских объектах критической инфраструктуры в Балтике и заканчивая пусками БПЛА и БЭКов с акватории Финского залива по объектам в Ленинградской области, в частности, по кораблям Балтийского флота.

Павел Ковалев

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Украина
Финляндия
Проекты
Type 45
БПЛА
БФ
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