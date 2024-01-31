Отставка как прикрытие. Почему появились слухи об увольнении Залужного?

Полковник Ходаренок связал слухи об отставке Залужного со скандалом вокруг Ил-76

На Украине вновь распространяется слух об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного - о его увольнении сообщили депутат Рады Гончаренко и экс-нардеп Береза. По данным СМИ, покинуть пост Залужному предложил лично президент Зеленский, однако генерал уходить с должности отказался. Сам главком на фоне слухов опубликовал селфи из рабочего кабинета. Почему про отставку Залужного заговорили именно сейчас и чем она грозит ВСУ - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на фоне информации о своей отставке опубликовал фотографию из своего рабочего кабинета вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой.

О снятии главкома ВСУ с должности 29 января сообщили бывший депутат Верховной рады Борислав Береза и действующий депутат Алексей Гончаренко. По данным украинского издания «Зеркало недели», президент страны Владимир Зеленский предложил Залужному покинуть пост, однако генерал отказался. Никакой другой должности президент Украины экс-главкому не предложил.

При этом министерство обороны Украины на фоне слухов опубликовало в Telegram пост: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда", - не уточнив, идет ли речь об отставке Залужного. Указ Зеленского об увольнении главкома на данный момент не опубликован.

Источник изображения: Валерий Залужный/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К чему приведет отставка Залужного?

Есть все основания предполагать, что в случае отставки Залужного в украинской армии произойдет целая полоса отставок, выдвижений и переназначений.

И это, в общем-то, не должно вызывать удивления. Новый главнокомандующий наверняка приведет к рычагам управления ВСУ свою команду. А любое выдвижение офицера (генерала) на вышестоящую должность, как и его отставка, приводит к целой серии назначений и переназначений, так называемых кадровых цепочек, которые в любом случае надо замкнуть.

Ранее на Украине неоднократно высказывались мнения, что после Залужного пост главнокомандующего ВСУ могут занять следующие военачальники: руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, заместитель главкома ВСУ генерал-лейтенант Евгений Моисюк или командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Предположим (исключительно в качестве примера), что на должность главкома ВСУ выдвинули Сырского. Одновременно с этим придется готовить представление на генерала, который вместо него возглавит Сухопутные войска, документы на офицера, который займет должность "замены Сырского" - и так далее. Не будет большим преувеличением сказать, что подобная кадровая волна дойдет до командира взвода.

Словом, возможная отставка всего одного генерала Залужного вызовет ливень переназначений в украинской армии.

Почему информация об отставке появилась сейчас?

По этому поводу есть, по меньшей мере, две версии:

Первая - военно-политическому руководству в Киеве надо было как-то перебить всплеск отрицательных эмоций, возникших среди самых широких слоев населения Украины после уничтожения зенитными ракетными войсками ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76М с украинскими военнопленными.

Причем на это происшествие на Украине надо было наложить такую новость, придумать такое событие, которое полностью бы нивелировало негативные настроения, возобладавшие в украинском обществе после поражения Ил-76М.

Распространение информации о возможной отставке генерала Валерия Залужного - наилучший в этом плане информационный прием. Ил-76М с украинскими пленными в настоящее время даже не отошел на второй план, а просто забыт. Все только и обсуждают отставку Залужного.

Вторая - вбросом информации об отставке главкома ВСУ, вполне возможно, решалась и другая задача, несколько помельче. Есть основания предполагать, что проект указа Зеленского о кадровых перестановках в армии как бы невзначай показали конкретным лицам, а затем ответственные приближенные главы государства стали наблюдать, как распространяется информация о грядущих изменениях в руководстве ВСУ. И на этом фоне сделали для себя выводы. Во всяком случае, до конца нельзя исключать и эту версию.

Таким образом, рассуждения о возможных переменах в ВСУ, сменах стратегии ведения вооруженной борьбы, изменений требований к боевой и оперативной подготовке украинской армии целесообразно отложить до официального опубликования указа президента Украины о смене руководства ВСУ.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок